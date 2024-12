Chiusura degli uffici comunali di Favara per sanificazione il 23 dicembre 2024

Lunedì 23 dicembre 2024, gli uffici comunali di Favara rimarranno chiusi al pubblico per consentire un intervento di sanificazione programmato con la ditta “SD Servizi Srls”. La misura, adottata per garantire ambienti sicuri e salubri, prevede la completa disinfezione degli spazi. Dopo l’applicazione dei prodotti utilizzati per la sanificazione, sarà necessario attendere 24 ore, durante le quali i locali dovranno essere adeguatamente areati e sottoposti a una pulizia accurata. Per assicurare la continuità dei servizi essenziali, il Corpo di Polizia Municipale garantirà il servizio autenticazioni e i servizi indispensabili presso l’ufficio situato in Piazza Giuseppe Garibaldi. L’Ufficiale di Stato Civile, oltre a mantenere la reperibilità, opererà anch’egli presso l’Ufficio della Polizia Municipale nella stessa piazza. Inoltre, i commessi delle varie sedi comunali saranno incaricati di aprire e chiudere gli uffici per facilitare le operazioni di sanificazione. L’amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare, organizzando eventuali pratiche nei giorni successivi alla sanificazione, e garantisce il massimo impegno per ripristinare rapidamente il pieno funzionamento degli uffici pubblici. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli uffici competenti tramite i consueti canali.