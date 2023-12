Cinquant’anni di amore: Il sentiero incantato di Salvatore Sicilia e Cettina Zambito

Il 22 dicembre del 1973, nella Chiesa Madre di Favara, Salvatore Sicilia e Cettina Zambito intrecciarono le loro vite, giurando amore eterno. Questa giornata magica segnò l’inizio di una straordinaria storia d’amore che oggi, dopo cinquant’anni, viene celebrata con gioia e commozione.



Il destino ha voluto che Salvatore e Cettina si incontrassero un anno prima del loro matrimonio durante una passeggiata al mercato. Lo sguardo di Salvatore fu catturato dalla bellezza di Cettina, scatenando una connessione profonda che li avrebbe guidati lungo un percorso intriso di affetto e comprensione reciproca.



Oggi, 22 dicembre 2023, la coppia ritorna alla Chiesa Madre per rinnovare i loro voti e festeggiare le nozze d’oro. Questo traguardo eccezionale è il risultato di una vita condivisa, attraverso momenti di gioia e sfide che hanno rafforzato il loro legame.



Da questo amore autentico sono sbocciati tre figli, Antonio, Giuseppe e Angela, ognuno dei quali ha trovato la propria strada nel matrimonio con Carmelina, Irene e Calogero. La famiglia si è espansa ulteriormente con sei adorabili nipoti: Sabrina, Salvatore, Simona, Andrea, Salvatore e Alessandro, simboli viventi della prosperità e della continuità della famiglia Sicilia-Zambito.

In questa speciale occasione, gli auguri affettuosi di amici e parenti rendono omaggio non solo all’amore eterno di Salvatore e Cettina ma anche alla forza di una famiglia che ha superato le prove del tempo.