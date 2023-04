Cittadinanza partecipa numerosa all’inaugurazione della mostra di Vincenzo Patti a Canicattì

Ieri sera, presso il Palazzo Lombardo di Canicattì, si è svolta l’inaugurazione della mostra di pittura “Il paradiso delle pietre” dell’artista Vincenzo Patti. All’evento erano presenti numerose personalità del mondo accademico e culturale, tra cui l’Avv. Giancarlo Granata, fondatore della Pro Loco di Canicattì, la Prof.ssa Giovanna Bennici, il Prof. Angelo Vita e la Prof.ssa Simona Iannicelli. Grande è stata anche la partecipazione della cittadinanza, che ha dimostrato grande interesse per le opere esposte. I dipinti di Vincenzo Patti hanno saputo conquistare il pubblico presente grazie alla loro bellezza e alla maestria dell’artista. La mostra rappresenta un’occasione unica per ammirare le 24 opere dell’artista favarese. Tra le opere esposte, spiccano in particolare i dipinti di paesaggi naturali, dove la luce e i colori creano atmosfere suggestive e coinvolgenti dove la storia si fondono con la creatività dell’artista.



L’inaugurazione della mostra è stata anche l’occasione per ringraziare l’artista e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. La mostra “Il paradiso delle pietre” di Vincenzo Patti rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 18 aprile, offrendo a tutti gli appassionati di arte e cultura l’opportunità di immergersi nella bellezza dei dipinti dell’artista.