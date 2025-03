Cittadini di via Archimede e traverse chiedono un intervento urgente per pulire le strade

Dopo diverse segnalazioni agli uffici comunali da parte di alcuni cittadini di via Archimede e delle strade limitrofe, la nostra redazione è stata contattata per sollevare l’attenzione dell’amministrazione comunale riguardo a un problema che sta creando disagi nella zona. Gli abitanti delle vie in questione hanno chiesto un intervento urgente per il scerbare alcune aree verdi, dove la vegetazione incolta sta invadendo non solo le strade, ma anche i marciapiedi, ostacolando il passaggio pedonale. La situazione è diventata particolarmente problematica, in quanto le erbacce cresciute abbondantemente bloccano il normale flusso dei pedoni. Al fine di sensibilizzare le autorità competenti, i cittadini hanno deciso di rivolgersi alla nostra redazione, allegando alcune fotografie che testimoniano l’ampiezza del problema. Le immagini mostrano chiaramente come la vegetazione abbia invaso le vie, impedendo il passaggio sicuro sulle zone pedonali. I residenti auspicano che, grazie a questa segnalazione, l’amministrazione comunale e gli enti competenti possano prendere provvedimenti immediati per ripristinare la normalità nelle strade. Ci auguriamo che la nostra denuncia possa portare a una rapida soluzione di questo disagio, e che le aree interessate vengano sistemate al più presto.