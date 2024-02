Claudia Rizzo porta “Radici di un mare aperto” al Teatrosophia: Un viaggio emozionale attraverso la Sicilia

L’artista favarese, accompagnata dalla sua band, porta il fascino della Sicilia nel cuore di Roma.

Sabato 24 febbraio, il prestigioso palcoscenico di Teatrosophia, incastonato nel cuore della capitale, si prepara ad accogliere l’artista favarese Claudia Rizzo, insieme alla sua band composta da Salvatore Sciacca alla chitarra, Angelo Sanfilippo alla fisarmonica e Mario Vasile alle percussioni, per un’indimenticabile serata dedicata alla musica e alla cultura siciliana. L’eclettica cantautrice presenta il suo coinvolgente progetto musicale “Radici di un mare aperto”, dopo aver riscosso un incredibile successo nei teatri più suggestivi dell’isola. L’album, già acclamato durante le precedenti presentazioni nella Valle dei Templi di Agrigento, a Siracusa e al teatro greco di Taormina, si distingue per la sua capacità di fondere tradizione e innovazione in undici brani che raccontano le radici profonde della Sicilia. Claudia Rizzo riesce magistralmente a trasmettere l’anima della sua terra attraverso la musica, coinvolgendo il pubblico in un viaggio emozionale e coinvolgente.



Il singolo trainante dell’album, “U megghiu jocu”, si erge come un inno alla resilienza e alla capacità di affrontare le sfide della vita con leggerezza e determinazione. L’artista spiega che questo brano incarna il gioco, l’irriverenza e la vera essenza del carattere di un artista, trasformando le difficoltà in stimolanti enigmi da risolvere. L’amore di Claudia Rizzo per la sua terra, la Sicilia, permea ogni traccia di “Radici di un mare aperto”, trasportando l’ascoltatore in un viaggio senza tempo attraverso paesaggi sonori e cromatici unici. Ogni brano è un capitolo di questa odissea musicale, da “Eclissi”, che narra dell’incontro impossibile tra luna e sole, a “Malia”, ballad agro-dolce e sognante, fino a “Senza sciatu”, che ci trasporta in atmosfere gitane. Il concerto presso Teatrosophia promette di incantare il pubblico con le suggestioni emotive e le atmosfere senza tempo di “Radici di un mare aperto”. L’evento rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella bellezza e nella profondità della cultura siciliana, celebrata attraverso la straordinaria arte di Claudia Rizzo e della sua band.

Informazioni sull’evento, Sabato 24 febbraio 2024 – Ora: 21:00 – Luogo: Teatrosophia, via della Vetrina 7, Roma (Piazza Navona).

Non perdete l’occasione di immergervi nelle “Radici di un mare aperto” di Claudia Rizzo e vivere un’esperienza musicale unica che celebra la bellezza e la profondità della Sicilia.