Claudia Rizzo torna con SEMU ‘CCA: il nuovo singolo è un inno alla resilienza, all’ironia e alla voglia di vivere

Dal 28 luglio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “SEMU ‘CCA”, il nuovo singolo della cantautrice e attrice siciliana Claudia Rizzo, un brano che celebra la forza di affrontare la vita con il sorriso, trasformando anche le difficoltà in occasioni per ritrovare leggerezza e speranza. Dopo la pubblicazione dell’album Radici di un mare aperto, l’artista torna con una canzone dal ritmo coinvolgente e dal messaggio diretto, che invita a non lasciarsi sopraffare dagli eventi. “Arridi, sei vivo, cretino! Va’ avanti, si ‘cca!” è il motto che accompagna il brano, racchiudendo in poche parole la filosofia di chi sceglie di reagire alle tempeste della vita con ironia, energia e ottimismo.

La quotidianità, con le sue difficoltà e le sue incertezze, diventa così il punto di partenza per un racconto autentico: quando tutto sembra andare storto, basta il profumo di una moka sul fuoco, una risata condivisa e la capacità di vivere il presente per ritrovare il proprio equilibrio. “SEMU ‘CCA è un invito a non piangersi addosso, a ballare pure quando il mare è mosso e a mandare giù la vita con la giusta dose di leggerezza”, racconta Claudia Rizzo, sintetizzando il cuore del progetto artistico.

Ad accompagnare il singolo ci sarà anche un videoclip prodotto dall’Accademia Le Muse, realizzato in coproduzione con Lele Gambera, Carla Marchetta e Studio Buiocane, pensato per esaltare il carattere ironico e travolgente della canzone.



L’uscita di “SEMU ‘CCA” si inserisce in un periodo particolarmente intenso per l’artista siciliana, protagonista di numerosi progetti tra musica e teatro. Di recente ha preso parte al Pirandello Fringe Fest, la rassegna di corti teatrali diretti da Roberta Torre, interpretando un’opera di Massimo Pantano che ha ottenuto una Menzione Speciale. Il prossimo 12 agosto, invece, tornerà sul palcoscenico vestendo i panni del Fato nello spettacolo All’alba degli dei, firmato da Michele Savatteri.

Cantante, attrice, regista e performer, Claudia Rizzo è laureata al DAMS e ha perfezionato la propria formazione presso la BSMT (Bernstein School of Musical Theater), la Guildford School of Acting di Londra e l’Accademia del Festival di Sanremo. Dal 2010 dirige in Sicilia l’Accademia di arte e spettacolo Le Muse, realtà multidisciplinare da lei fondata, punto di riferimento per la formazione artistica.

Tra le sue produzioni più recenti figurano lo spettacolo “Amore e Psiche”, prodotto e interpretato al Teatro dell’Efebo, e la regia del cortometraggio scolastico “Guardati: se ti vedi, tutti ti vedranno”.

Con un percorso artistico che unisce teatro, cantautorato, jazz e sonorità mediterranee, Claudia Rizzo continua a raccontare la Sicilia attraverso un linguaggio originale, dove tradizione e innovazione convivono con uno stile personale, ironico e profondamente autentico. “SEMU ‘CCA” rappresenta un nuovo tassello di questo viaggio artistico: una canzone che invita a guardare avanti, a sorridere e a ricordare che, nonostante tutto, la vita merita sempre di essere vissuta con entusiasmo.