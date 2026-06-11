Claudio Pullara di Favara tra i premiati della LIUC – Università Cattaneo, in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese

Premiazione ieri 9 giugno 2026 alla LIUC – Università Cattaneo di Castellanza (VA), in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese, per un valore complessivo di Borse di studio di 65.000 euro su fondi camerali e LIUC. Ventisei le studentesse e gli studenti presenti alla cerimonia che hanno incontrato il presidente dell’ente camerale varesino Mauro Vitiello e i vertici della LIUC, il rettore Anna Gervasoni e il presidente Roberto Grassi.

“Riconoscere il valore dei giovani con il sostegno di una borsa di studio significa investire nel futuro, dare loro fiducia e spronarli a fare sempre meglio. Crediamo nel merito e siamo orgogliosi che la Camera di Commercio di Varese continui a puntare sulla formazione dei nostri studenti, del territorio e fuori sede”, dichiara il presidente LIUC Roberto Grassi.

Dal 2005 Camera di Commercio di Varese ha erogato più di 1 milione di euro in borse di studio dedicate agli studenti dell’Università LIUC. In questo anno accademico, si tratta di 37.500 euro di contributo, di cui 10mila per stage aziendali.

“La presenza di un’Università contribuisce allo sviluppo sociale, economico e culturale di un territorio. Tanto più se l’Ateneo è efficiente, perché stimola lo sviluppo di nuove idee e opportunità, contribuendo anche a rendere il territorio attraente soprattutto verso le Nuove Generazioni”, rimarca Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese. “Per far crescere e sviluppare armonicamente il sistema economico varesino occorre valorizzare competenze, merito, ricerca e concorrenza: avere cura del capitale umano. Ecco perché diventa sempre più urgente per il mondo delle nostre imprese poter contare su un sistema di saperi diffuso e di alto livello.”

Felici ed emozionati i Borsisti. Tra di loro, Claudio Pullara di Favara (Agrigento), al primo anno della Laurea Magistrale in Economia, Management e Governance.