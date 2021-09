Colpo di mercato in casa Pro Favara

La società del presidente Rino Castronovo ha raggiunto l’accordo con il forte difensore centrale Michele Fragapane, agrigentino, 28 anni. “La nostra rosa si rafforza -dicono il direttore sportivo Tino Longo ed il direttore generale Giuseppe Cusumano- con un giocatore di categoria superiore e che darà alla squadra doti tecniche ed esperienza”. Fragapane arriva dal Dattilo (Serie D) ed in precedenza sempre nella stessa categoria aveva indossato la maglia di Sportclub Marsala e Sancataldese collezionando quasi 80 presenze. Il giocatore si è già aggregato al gruppo ed è a disposizione del mister Andrea Pensabene in vista del debutto in campionato previsto per domenica prossima ad Enna.