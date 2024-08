Colpo grosso della ASD CastrumFavara per potenziare il reparto offensivo.

Vestirà la maglia gialloblu Axel Romero, 29 anni, ambidestro, giocatore duttile dalla trequarti in attacco. Ottimo piede, visione di gioco, fantasia, carisma in campo. Nato a San Fernando in Argentina, dopo aver giocato nel suo Paese con le maglie del Belgrano e Rafaela, Romero è arrivato in Italia ed ha conquistato il cuore dei tifosi calabresi, regione dove ha militato per tante stagioni in Eccellenza e poi in Serie D con le maglie del San Luca e Locri. Quasi cento le presenze in serie D nelle ultime stagioni, con prestazioni sempre di forte personalità in campo. Sulle pagine social delle società della locride dove ha giocato, tantissimi gli attestati di stima dei tifosi all’uomo e al giocatore, a testimonianza dell’ attaccamento alla maglia con la quale scende in campo e della qualità tecnica espressa. Romero si è già aggregato alla rosa di mister Infantino ed ieri è stato pure utilizzato per un piccolo spezzone di allenamento congiunto con il Gemini Calcio.