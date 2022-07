Colpo grosso in casa Pro Favara: arriva il forte attaccante e fantasista La Piana

A pochi giorni dall’inizio del ritiro precampionato si registra un colpo importante in casa Pro Favara. Il gruppo societario composto dai dirigenti Castronovo, Marrone, Palumbo Piccionello, Capodici, Vullo, Marotta, Cusumano, Sciortino, Mendolia e Bosco ha dato il via libera al direttore sportivo Tino Longo alla chiusura dell’accordo con il forte attaccante esterno Calogero La Piana.

Palermitano, 25 anni il prossimo ferragosto, 168 centimetri, fantasia e tecnica, ottimo finalizzatore tra gol segnati ed assist, La Piana ha giocato in serie D con Bisceglie, Paternò ed ha indossato le maglie del Trapani e del Roccella.

“È un altro tassello importante- ci dicono soddisfatti i massimi dirigenti- nel nuovo mosaico della Pro Favara edizione 2022/2023. La squadra alza ulteriormente l’asticella in qualità ed esperienza. Stiamo consegnando a mister Tudisco un organico costruito per dare grandi soddisfazioni ai nostri numerosi tifosi, attaccati alla bandiera gialloblù e sempre al fianco ogni domenica in casa ed in tutte le trasferte”.