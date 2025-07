“Come a Cana Summer – Famiglia, Cantico di Speranza” Tre giorni di fraternità, formazione e bellezza ad Agrigento per le famiglie dell’OFS di Sicilia

Dal 4 al 6 luglio 2025, le famiglie dell’Ordine Francescano Secolare di Sicilia si sono ritrovate ad Agrigento per vivere un’edizione speciale di “Come a Cana”, l’iniziativa di Pastorale Familiare giunta alla sua XIV edizione. Quest’anno, con il titolo “Come a Cana Summer – Famiglia, Cantico di Speranza”, l’incontro ha assunto una veste nuova, estiva e più lunga, che ha intrecciato momenti formativi e spirituali con esperienze di bellezza, svago e condivisione.

La sede principale dell’evento è stato il Grand Hotel Mosè, punto di partenza per le numerose attività che si sono svolte tra la costa e il cuore storico di Agrigento. L’intero percorso è stato accompagnato dalla presenza attenta e fraterna di Fra Gimmi Palminteri, guida spirituale e compagno di viaggio instancabile lungo tutte e tre le giornate. Il tema scelto per questa edizione – “Famiglia, Cantico di Speranza” – ha fatto da filo conduttore nei diversi momenti: dalle riflessioni comunitarie alle attività di gruppo, fino alle visite guidate nei luoghi simbolo della fede, della cultura e della storia siciliana.



Il Giubileo delle Famiglie OFS di Sicilia, celebrato nella splendida Cattedrale di San Gerlando, è stato uno dei momenti più intensi: un tempo di grazia, preghiera e rinnovata alleanza per i nuclei familiari presenti. Durante il soggiorno, non è mancata la possibilità di godere della bellezza del territorio: dalla spiaggia di San Leone, ai vicoli di Agrigento, fino alle meraviglie storiche della Valle dei Templi, del Museo Archeologico “San Nicola”, della Casa natale di Luigi Pirandello, le case natali di Rosario Livatino e quella del Ven. P. Gioacchino La Lomia, fino alla Festa S. Calogero di Agrigento. Una tappa speciale ha portato i partecipanti a Palma di Montechiaro, città dei Tomasi di Lampedusa, dove, tra il Palazzo Ducale, la maestosa scalinata e la Chiesa Madre, si è tenuta una toccante riflessione sul Cantico delle Creature, guidata da FraAlfio Lanfranco. Parole capaci di risuonare nei cuori, immerse in un contesto che parlava da sé di armonia, fede e creazione.



Ad Agrigento, durante una delle tappe spirituali, Fra Antonino Catalfamo, Ministro provinciale dei Frati Minori di Sicilia, ha offerto una riflessione profonda sulla famiglia e sul cammino francescano, riportando al centro il valore della speranza, oggi più che mai necessario. L’evento si è concluso con la celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Cumbo, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Agrigento, che ha portato i saluti e la benedizione dell’Arcivescovo Mons. Alessandro Damiano. Un momento di grande raccoglimento e ringraziamento, che ha chiuso con gioia un cammino intenso, arricchente e carico di fraternità. “Come a Cana Summer” ha rappresentato molto più di un semplice incontro: è stata una vera esperienza di comunione, dove la spiritualità francescana ha incontrato la quotidianità delle famiglie, offrendo tempo, spazio e contenuti per riscoprirsi, rinnovarsi e camminare insieme con fiducia.