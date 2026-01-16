Comitini. Palazzo Bellacera apre all’arte contemporanea di Davide Fiorino

A Comitini l’arte come spazio di incontro, anche nella solitudine.

Dal 24 al 31 gennaio, Palazzo Bellacera ospita la mostra personale dell’artista Davide Fiorino, dal titolo “Uniti nella solitudine”. L’inaugurazione è prevista per venerdì 24 gennaio alle ore 18.00. Le opere esposte raccontano un percorso interiore fatto di segni, colori e forme che dialogano tra loro. Quadri che parlano di distanza, ma anche di legami, di isolamento, ma non di chiusura. La solitudine, nelle tele di Fiorino, non è assenza, è uno spazio abitato, condiviso, attraversato da emozioni comuni. Il linguaggio artistico è astratto e deciso, i colori sono forti, a volte contrastanti. Le geometrie sembrano cercarsi, sfiorarsi, respingersi. È un racconto visivo che lascia spazio allo sguardo di chi osserva, senza imporre una sola lettura. La mostra si inserisce nel calendario culturale promosso dal Comune di Comitini, che continua a valorizzare Palazzo Bellacera come luogo di arte e confronto. “Uniti nella solitudine” è un invito a fermarsi, a guardare e riconoscersi anche quando ci si sente soli.