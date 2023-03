Commissione antimafia a Favara. La lotta alla criminalità organizzata deve coinvolgere anche i cittadini

Tappa a Favara questa mattina della Commissione regionale antimafia che ha avuto un confronto con i massimi vertici istituzionali della provincia, magistrati e sindaci compresi. L’obiettivo è di fare guerra comune alla criminalità organizzata e combattere al contempo ogni forma di corruzione che spesso trova facile penetrazione nella pubblica amministrazione. “La scelta della Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione di svolgere a Favara il primo ciclo di audizioni – dice il sindaco Antonio Palumbo – non è casuale e non può essere considerata come un fatto meramente burocratico. La vediamo, anzi, come una nuova risposta da parte dello Stato a una nostra chiara ed esplicita richiesta di aiuto, consci che i simboli non sconfiggono da soli la mafia, ma sono uno degli strumenti necessari per raggiungere questo obiettivo.

Favara ha ancora tanta strada davanti a sé per “guarire” da certi mali. Ce lo racconta la cronaca di tutti i giorni: violenza, estrema disponibilità di armi clandestine, spaccio di droga, degrado sono problemi con i quali ci si deve confrontare ogni giorno ma che non possono essere l’unica carta d’identità di un centro ricco di storia, abitato da tanti onesti cittadini che a tavola portano un pane guadagnato onestamente, con coraggio, sacrificio e spirito d’iniziativa”.

Per il presidente della Commissione, il deputato regionale Antonello Cracolici, la lotta alla mafia non può essere demandata solo ai magistrati e alla forza pubblica ma ci deve essere un sussulto di orgoglio dei cittadini che devono avere la consapevolezza che rimanere indifferenti non aiuta a debellare il triste fenomeno che tanti lutti e danni ha arrecato alla società siciliana con riverberi non indifferenti sulla crescita economica dell’isola. Il grido di Favara è stato accolto dalle massime autorità regionali che oggi hanno voluto affermare la presenza dello Stato in un contesto sociale assai difficile dove l’omertà, come hanno sottolineato l’on Cracolici e il prefetto Maria Rita Cocciufa, non aiuta a spezzare la catena che lega chi vive nel sottobosco dell’illegalità alle attività criminali. La commissione, dopo avere incontrato i funzionari e i militari responsabili dell’ordine pubblico in provincia, si è intrattenuta con il sostituto procuratore presso la Dda al tribunale di Palermo, Paolo Guido, il procuratore capo facente funzioni di Agrigento, Salvatore Vella e il procuratore capo di Sciacca, Roberta Buzzolani. A seguire, sono stati ascoltati i sindaci dei comuni della provincia sulle questioni relative alla presenza della criminalità mafiosa nel territorio. La commissione, proprio con i sindaci dell’agrigentino, si è soffermata anche sui temi legati alla gestione idrica e all’era post Girgenti Acque, la società che si occupava del servizio e che è stata sciolta dopo l’interdittiva antimafia e l’inchiesta «Waterloo».