Commissione regionale antimafia si riunisce a Favara per mappare la criminalità organizzata in Sicilia

La Commissione regionale antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, si riunirà domani a Favara (AG) per continuare il lavoro di mappatura della criminalità organizzata nelle varie province siciliane. L’incontro, previsto per le 11 presso il Palazzo del Comune di Favara, vedrà la partecipazione del Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, del Questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, del Comandante provinciale dei Carabinieri, Vittorio Stingo, del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Rocco Lopane, di Alessandro Mucci, capo centro Dia Palermo, e del capo sezione Dia di Agrigento, Roberto Cilona.

Durante la riunione, la Commissione si concentrerà sullo stato della criminalità organizzata nelle province siciliane e sulle azioni necessarie per contrastarla. Alle 12.30 è prevista una pausa dei lavori durante la quale il presidente Antonello Cracolici e i componenti della commissione potranno incontrare la stampa.

Per consentire lo svolgimento della riunione, è importante anche segnalare in anticipo ai cittadini la chiusure degli uffici comunali di Piazza Cavour durante la riunione della Commissione antimafia regionale. Inoltre, alcune strade e piazze di Favara saranno chiuse al traffico dalle 7 alle 20 e sarà in vigore il divieto di sosta in alcune zone della città. L’accesso alla zona sarà garantito ai residenti, ai disabili e ai mezzi di coloro che dovranno partecipare alle audizioni.

Le strade chiuse al traffico con divieto di sosta dalle 7 alle 20, come riportato dalle fonti, sono: Piazza dei Vespri, Piazza Cavour, Via Mendola, Via Salita Madrice, Via Castello e Via Cesare Battisti (dall’angolo con Via Vittorio Emanuele all’angolo con Piazza Cavour).

Queste misure, sebbene possano causare alcuni disagi, sono necessarie per garantire la sicurezza e la tranquillità dei lavori della commissione e per svolgere al meglio il compito di mappare lo stato della criminalità organizzata nelle varie province siciliane.

Durante l’incontro, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione in Via Vittorio Emanuele (dall’angolo con Piazza dei Vespri all’angolo con Via Cesare Battisti e dall’angolo con Via Cesare Battisti all’angolo con Via Umberto).

Il divieto di sosta è anche in vigore in diversi tratti di Via Umberto: dall’angolo con Via Rosario all’angolo con Via Castello (lato destro) in direzione Piazza delle Libertà; dall’angolo con Via Castello all’angolo con Piazzetta Monsignor Sutera (lato destro) in direzione Piazza delle Libertà; dall’angolo con Via Matteotti all’angolo con Piazza delle Libertà (lato sinistro, direzione Piazza delle Libertà).

Per quanto riguarda il mercatino della Coldiretti di piazza Cavour sarà trasferito, solo per domani, 30 marzo, in piazzetta della Pace. Si tratta di un’importante iniziativa per la lotta alla criminalità organizzata in Sicilia, che evidenzia l’impegno della Commissione regionale antimafia nella lotta a questa piaga sociale che continua a minacciare la sicurezza e il benessere dei cittadini.