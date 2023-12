Completati i lavori di riparazioni alla condotta premente Castello e all’acquedotto Voltano

Completati i lavori di riparazione alla premente Castello, nel tratto sito in contrada San Pietro nel territorio di Santo Stefano di Quisquina, e all’acquedotto del Voltano che attraversa contrada Mulinazzo (Santo Stefano di Quisquina), i tecnici di Aica, in queste ore, stanno ripristinando le dotazioni idriche. Sarà interrotta a partire dalle 19 di oggi, la fornitura ai comuni di Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Palma di Montechiaro e alle utenze del Voltano, per consentire la riparazione di alcuni guasti sull’acquedotto Tre Sorgenti, nel tratto che attraversa contrada Muxarello ad Aragona. Al termine degli interventi, sarà ripristinata la fornitura idrica ma la distribuzione avrà comunque bisogno dei tempi tecnici per normalizzarsi. Domani, dalle 6, Siciliacque interromperà l’esercizio dell’acquedotto Fanaco – Madonie Ovest per eseguire un intervento di riparazione e, di conseguenza, sarà interrotta la fornitura ai comuni di Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Ravanusa, Licata (serbatoio Sant’Angelo) e ad Aragona (Nodo Voltano). La sospensione della fornitura al Nodo Voltano, comporterà la riduzione idrica ai comuni di Agrigento, Aragona, Comitini, Favara e Porto Empedocle. Siciliacque, ad ogni buon fine, prevede di ripristinare le forniture idriche entro venerdì, 15 dicembre, ma anche in questo caso, la distribuzione, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.