Comune Agrigento, incremento orario a 36 ore per 193 dipendenti: gli interventi di Miccichè e Civiltà

Il Comune di Agrigento ha deciso di sottoscrivere contratti integrativi per l’aumento dell’orario settimanale a 36 ore per 193 dipendenti a tempo parziale e a durata indeterminata, con decorrenza da aprile 2026, al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e colmare i ritardi negli adempimenti degli uffici nevralgici. Il costo complessivo sarà di 279.119 euro per il 2026 e 363.171 euro per il 2027 e gli anni successivi, comprensivo di oneri previdenziali e IRAP, coperto dai capitoli di spesa previsti per retribuzioni, contributi e IRAP.

Il sindaco Francesco Miccichè commenta: “Sono molto soddisfatto di questa decisione, perché aumentare l’orario settimanale dei dipendenti comunali a 36 ore significa garantire maggiore efficienza e rapidità nei servizi che il Comune offre ai cittadini. È un passo concreto per valorizzare il lavoro del nostro personale, riconoscendo il loro impegno e responsabilità. Questo provvedimento ci permetterà di ridurre i ritardi negli uffici strategici e di assicurare risposte più tempestive e complete alle esigenze della comunità. Ringrazio per il costante e concreto impegno profuso la Giunta comunale, il presidente del Consiglio comunale Civiltà e l’intero consiglio comunale.” Il presidente del Consiglio comunale, Giovanni Civiltà, afferma: “Ritengo questa scelta estremamente positiva e lungimirante, perché non si tratta solo di un aumento di ore, ma di un vero e proprio investimento sulla qualità della pubblica amministrazione. Garantire la piena operatività degli uffici significa migliorare la trasparenza, la tempestività e l’efficacia dell’azione amministrativa, con benefici concreti per i cittadini. Sono convinto che questo intervento contribuirà anche a motivare ulteriormente il personale, creando un ambiente di lavoro più dinamico e collaborativo.”