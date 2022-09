Comune di Favara. Approvato lo schema di bilancio 2020/2022

Due importanti atti sono stati adottati dalla giunta comunale di Favara in una prospettiva di miglioramento dei servizi e di risanamento della situazione finanziaria dell’ente. Nel dettaglio è stata approvata la delibera che consentirà di aumentare per tre mesi fino a 36 le ore settimanali di servizio del personale Asu, che oggi rappresenta una forza lavoro indispensabile per la struttura comunale. E’ stato inoltre approvato lo schema di bilancio 2020/2022, la cui approvazione consentirà all’Ente di compiere un altro passo avanti in un percorso di uscita del Comune dalla situazione finanziaria disastrosa attuale.