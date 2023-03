Comune di Favara investe nell’istruzione. Assessore Morreale: “refezione scolastica ripristinata nonostante difficoltà economiche”

Il Comune di Favara ripristina il servizio di refezione scolastica per il personale docente e non docente per l’anno scolastico 2023/2024, finanziato dal Miur. L’annuncio è stato dato dall’assessore al ramo, Antonella Morreale, dopo oltre un anno di interlocuzioni con uffici, famiglie e istituzioni scolastiche. La refezione scolastica è un servizio importante per il personale scolastico, che spesso lavora a stretto contatto con gli alunni durante l’intera giornata. Il ripristino di questo servizio rappresenta un primo importante passo per garantire continuità anche nei prossimi anni. Tuttavia, l’assessore Morreale sottolinea che la priorità sarà quella di intervenire a sostegno delle famiglie meno fortunate non appena le norme lo permetteranno. Questo dimostra la sensibilità del Comune di Favara verso le esigenze dei propri cittadini, e la volontà di garantire un’istruzione di qualità per tutti. Nonostante le restrizioni imposte dalla fase di dissesto finanziario, il Comune di Favara è riuscito a trovare una soluzione per garantire questo importante servizio, dimostrando la capacità di gestione delle risorse pubbliche e la volontà di investire nell’istruzione.