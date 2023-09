Comune di Favara: La mail segnalazioni Tari 2023 per una comunicazione diretta con il cittadino

Un canale diretto per i cittadini per segnalare e risolvere le controversie relative alle bollette Tari

L‘Amministrazione Comunale di Favara ha dimostrato ancora una volta la sua volontà di migliorare i servizi offerti ai cittadini, lanciando stamattina una nuova mail specificamente dedicata a raccogliere e monitorare le segnalazioni relative alle bollette Tari 2023.

L’indirizzo email, segnalazioni.tari@comune.favara.ag.it, è stato attivato per offrire ai cittadini un canale diretto e efficiente per comunicare eventuali anomalie o controversie legate alla Tariffa sui Rifiuti (Tari) per l’anno in corso. Questa iniziativa si pone l’obiettivo di semplificare il processo di correzione delle bollette e di assicurare che i cittadini ricevano bollette accurate e giuste.

Il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore al Bilancio Pierre Vaccaro del Comune di Favara, hanno commentato l’iniziativa dicendo: “Abbiamo preso questa decisione in seguito alle numerose segnalazioni giunteci, al fine di poter raccogliere gli errori in modo ufficiale e agire di conseguenza – spiegano il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore al Bilancio Pierre Vaccaro -. Bisogna infatti precisare che non è la Giunta ad occuparsi di tutte le fasi di predisposizione degli avvisi in sé, ma questo incarico viene affidato a terzi. Sta invece a noi cercare di ridurre i disagi per i cittadini e rendere più efficiente possibile il servizio. Sebbene lo scorso anno non avevamo registrato particolari anomalie per le bollette 2022, quest’anno tra i ritardi accumulati anche nelle procedure di affidamento del servizio di stampa, ma soprattutto e la definizione delle tariffe legate alle modifiche del regolamento l’aumento degli errori parrebbe significativo. Per quanto riguarda invece il fatto che sono presenti più rate individuate nello stesso giorno o in un periodo ravvicinato, questo dipende purtroppo dal fatto che la dirigente sia stata costretta a recuperare il tempo che è stato finora necessario – per responsabilità esterne – per l’avvio di questa bollettazione. Ringraziamo tutti i cittadini che vorranno collaborare per risolvere più celermente possibile ogni possibile disagio per l’utenza”.

Per utilizzare la mail segnalazioni.tari@comune.favara.ag.it, i cittadini devono semplicemente inviare un’email dettagliata con le informazioni sulla loro situazione specifica, allegando copia della bolletta oggetto della segnalazione. Un team dedicato si occuperà di esaminare le segnalazioni in modo tempestivo e fornire risposte adeguate.