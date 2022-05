Comune di Favara. Ripristino delle strade interessate dai lavori di metanizzazione

Grazie ad un lungo lavoro di confronto e mediazione, l’Amministrazione comunale di Favara ha ottenuto da Italgas una revisione della convenzione stipulata per quanto riguarda la realizzazione degli interventi di ripristino delle strade interessate dai lavori di metanizzazione del quarto lotto.

In particolare la società ha accolto le richieste del Comune per un ampliamento complessivo delle attività di ripristino di oltre 35.600 metri quadrati a fronte dei poco più di 19.200 inizialmente previsti nel contratto per il lotto in cui si sono oggi completati i lavori di installazione firmato dalle precedenti Amministrazioni. Questo permetterà, come evidente, un miglioramento della viabilità cittadina.

Gli interventi di ripristino partiranno il prossimo 6 giugno secondo un piano concordato con il Comune.

Sui luoghi, per una verifica puntuale, si sono recati nei giorni scorsi l’assessore ai Lavori pubblici, architetto Emanuele Schembri, il geometra Francesco Contorno per Italgas, il direttore dei lavori ingegnere Pierluigi Patti, e i rappresentanti delle imprese esecutrici Metangas Sicil Tecno Plus.

“E’ stato un lavoro lungo – spiegano il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore Schembri – soprattutto perché è stato necessario che l’azienda si assumesse un impegno economico notevole e non previsto inizialmente nel contratto, ma si trattava di interventi assolutamente necessari per garantire la piena sicurezza dei cittadini dopo le attività di scavo”.



Nei prossimi giorni l’Ente comunicherà il calendario dei lavori in corso, e provvederà ad apporre i divieti di sosta con rimozione. Gli interventi di posa della rete per il metano nell’area di via Capitano Callea, via Pietro Nenni e area stadio sono attualmente in corso e vengono costantemente monitorati dall’Amministrazione comunale al fine di ridurre i disagi per i cittadini.