Comune di Favara. “Solidarietà e vicinanza al sindaco di Siculiana e vice-sindaco di Bivona

L’amministrazione comunale di Favara manifesta la propria vicinanza al sindaco di Siculiana Peppe Zambito e al vicesindaco di Bivona Salvatore Cutrò per i gravi atti intimidatori subiti tra ieri e oggi. “È purtroppo la conferma di come oggi l’attività degli amministratori locali divenga sempre più oggetto delle attenzioni di coloro che conoscono la violenza come unico linguaggio – commenta il sindaco Antonio Palumbo -. La speranza, purtroppo spesso vana, è che si individuino al più presto gli autori di questo e altri gesti di questa natura, che inquinano le nostre comunità”.