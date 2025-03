Comune di Naro: al via il nuovo Infopoint AICA per gli utenti del servizio idrico

A partire da lunedì 24 marzo, il Comune di Naro attiverà un nuovo Infopoint dedicato agli utenti del servizio idrico, con l’obiettivo di offrire assistenza e informazioni in modo diretto ed efficace. Il punto informativo sarà operativo presso l’Ufficio Commercio, situato all’interno del Palazzo Comunale in Piazza Garibaldi n. 7. L’attività sarà disponibile ogni lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, garantendo un servizio di supporto per i cittadini che necessitano di chiarimenti, segnalazioni o informazioni relative alla gestione del servizio idrico. L’iniziativa nasce per rispondere in modo più efficiente alle esigenze della comunità, facilitando il dialogo tra i cittadini, il Comune e AICA, l’ente gestore del servizio idrico, nell’ottica di una maggiore trasparenza e accessibilità.