Comune Favara. Attivato il servizio di “help desk” per eliminare disagi ai cittadini

Aumentare la trasparenza e l’efficienza degli uffici, eliminare i disagi dei cittadini e ottimizzare il servizio di riscossione dei tributi.

Per questo, già a partire da oggi, grazie al lavoro condotto dall’assessore al Bilancio Pierre Vaccaro, sarà attivo un servizio di “help desk” al Comune di Favara per quanto riguarda la Tari.

I cittadini che chiedono dei chiarimenti o contestano un avviso di accertamento, potranno contattare il numero telefonico 0922 448409 per accedere ad un tentativo di risoluzione telematica della propria vicenda.

Basterà prenotare una consulenza telefonica e si verrà richiamati per approfondire la problematica e inviare la documentazione necessaria ad accertare i fatti.

Gli utenti potranno ovviamente continuare a richiedere un eventuale incontro in presenza, ma questa nuova soluzione dovrebbe permettere di ridurre in modo significativo i tempi di attesa.