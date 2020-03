Comunicato Stampa toponomastica “Favara Ovest”

Riceviamo e pubblichiamo

In data 27 c.m. siamo stati contattati dalla Prefettura di Agrigento con la quale abbiamo avuto un lungo, cordiale, intenso, fattivo e approfondito colloquio, ed un cordialissimo scambio di opinioni a 360° su tutta la materia senza esclusioni, contrariamente con quanto non avvenuto con la Sindaca Alba

Il 15 febbraio c.a., i sotto firmatari, avevamo inviato richiesta di incontro a Sua Eccellenza Prefetto di Agrigento, per discutere sulla delibera n16 del 06/02/2020 riguardante la famosa toponomastica su “Favara Ovest”.

Avevamo deciso di interessare la Prefettura di Agrigento anche perché, la nostra Sindaca aveva deciso di non riceverci a seguito di richiesta di incontro urgente sul tema toponomastica “Favara Ovest”, anzi con toni sferzanti aveva scritto sui social, che mentre altri pensavano a riparare i nomi lei era interessata a riparare il manto stradale, come se chissà quale opera meritoria fosse la normale manutenzione stradale.

Su parecchie sfaccettature e normative riteniamo di aver visto bene e giusto su una materia che ha risvolti storici e di conoscersi e riconoscersi nel proprio territorio.

Abbiamo avuto ragione a sostenere che ad ogni toponimo servisse una scheda tant’è che alla prefettura sono state inviate tutte le schede (una addirittura di ben cinque pagine), ma di contro però non sono state portate a conoscenza dei cittadini favaresi, infatti nella delibera di cui trattasi non vi si trova traccia.

La delibera n 16, fonte di discussione, approvata il 06 del mese di febbraio c.a. è stata inviata in Prefettura in queste ultime ore, probabilmente per potere preparare le schede che erano state negate a noi e ai cittadini di Favara.

Avevamo sostenuto e sosteniamo che l’approvazione da parte della Prefettura sia condizione inevitabile per potere rendere esecutiva la delibera stessa, altro che immediata esecuzione come è stata votata.

Per quanto sopra scritto, infatti, ci risulta che la Prefettura ha bloccato la messa in opera delle nuove targhe di denominazione delle nuove strade a motivo che manca ancora la Loro indispensabile approvazione e non è detto che siano approvate in toto. Quindi fino a quando non ci sarà il loro nulla osta restano in vigore le denominazioni attuali.

Quando si tratta di cambiare toponimo da un personaggio ad un altro, anche se dato in precedenza da altra città, considerato che ha un costo a carico del cittadino è necessario un suo coinvolgimento, in quanto potrebbero contestarlo.

Quando si tratta invece di personaggi di poco conosciuto valore storico, culturale, economico, artistico questo deve avere attinenza col territorio nel quale si intende dedicare il toponimo.

Nella delibera non vi si trova traccia nemmeno che le vie U. La Malfa, Sergente Alauria, Mediterraneo e Portella restano così denominate, però in Prefettura risulta. Come dire una cosa sono le carte allegate alla delibera famosa di cui parliamo per farle conoscere ai favaresi, un’altra cosa invece sono le carte inviate alla Prefettura.

Nessunissima preoccupazione per i nostri concittadini interessati al cambio di residenza da Agrigento a Favara, questa problematica non ostacola in nessun modo il cambio.

Seguiremo, ovviamente, l’evolversi degli avvenimenti.

Favara, 28 febbraio 2020

ANPI Favara–Istituto Marrone Favara–Liber Arci Favara–Familiari Partigiani favaresi