Con 21 lettere si può costruire o distruggere il mondo

Nel momento in cui i bambini imparano a leggere, si realizza una magia: ricevono le chiavi del sapere, un passaporto per entrare nella storia e comprendere il mondo. “La vita è un alfabeto” è il titolo del già noto libro del maestro Giuseppe M. Piscopo, frutto di oltre vent’anni di insegnamento presso la scuola Raffaello Lambruschini. Quest’opera affronta temi profondi come l’amicizia, la solidarietà, l’ascolto, il rispetto per le fasce deboli, la condanna della violenza e delle guerre. Un messaggio chiaro emerge dalle pagine del libro: i bambini meritano di essere al centro delle scelte di chi governa. La pubblicazione, edita da Navarra il 18 aprile 2023, si distingue per le illustrazioni incantevoli di Tiziana Viola-Massa e la prefazione di Salvatore Ferlita, che riflette sulla nascita dell’alfabeto nella storia dell’umanità.



Il 4 febbraio, dalle 10:00 alle 12:00, il libro sarà presentato presso la scuola Raffaello Lambruschini, con la partecipazione degli alunni delle classi terze e quarte. Per una volta, saranno proprio i bambini a interrogare il maestro sulle storie contenute nel libro e sulla sua esperienza educativa. L’evento non sarà solo un’occasione di dialogo, ma anche di festa: la presentazione sarà arricchita dalle note della fisarmonica e del mandolino di Nino Nobile. “La vita è un alfabeto” ha ricevuto un importante riconoscimento dalla Federazione Scrittori Italiani e dall’Associazione Archeoclubdi Palermo, confermando il valore di un’opera che restituisce ai più piccoli tutto ciò che insegnano ai grandi: la capacità di sognare, di leggere le stelle e di costruire un futuro migliore attraverso le parole. Interverranno all’evento: Rosalba Floria, Roberto Vitale, Sabrina Firicano, Sonia Marcì,Rosalia Rossi, Francesca Pirrone, Brigida La Luce ,Nadia Messina, Salvatore Ferlita, Tiziana Viola MassaNino Nobile (mandolino) Giuseppe M. Piscopo (fisarmonica).