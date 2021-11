Con un gol di Morris la Pro Favara batte la Parmonval. Tudisco:”Abbiamo dominato ma troppe occasioni sprecate. Ma la squadra è in crescita”

Gioco, velocità, intensità, azioni su azioni, tante conclusioni in porta: una gara a senso unico. La Pro Favara batte la Parmonval, squadra ben messa in campo, con un risultato che nel tabellino può sembrare risicato ma che sta molto stretto alla compagine di Tudisco. Una partita che ha visto i gialloblù protagonisti per quasi tutti i novanta minuti di gioco ma sciuponi sotto porta con tante parate del portiere palermitane o palloni non andati dentro la rete per un soffio. Ha deciso Morris che sta prendendo il vizietto del gol ma è tutta la squadra ad aver giocato una prestazione di alta levatura, sotto lo sguardo compiaciuto dell’attore di “Makari” Domenico Centamore, fresco di presidenza onoraria dei gialloblù.

A fine partita in sala stampa Francesco Tudisco ha sottolineato la bella prova dei suoi ragazzi. “Abbiamo lavorato molto in settimana ed ho visto una squadra che cresce giorno dopo giorno. Il risultato ci sta stretto. Avere tanti ragazzi in campo ti porta freschezza ma a volte manca l’esperienza di chiudere le partite senza dover soffrire nei minuti finali, come nell’unica occasione ospite con il palo. Abbiamo meritato ampiamente la vittoria e sono contento perché abbiamo corso per 95 minuti senza perdere lucidità. Ho un gruppo di ragazzi che si applica in settimana, che ha voglia di migliorare individualmente e nel collettivo. Non guardiamo la parte alta della classifica ma sempre dietro. Vietato cullarsi. E’ un campionato molto equilibrato e non dobbiamo commettere l’errore di montarci la testa. Adesso abbiamo mercoledì la partita d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia con il Mazara e vogliamo continuare il percorso nella competizione. Dopo pensiamo alla doppia trasferta di Monreale e Agrigento. Lavoriamo giorno dopo giorno cercando di migliorare alcuni meccanismi”.