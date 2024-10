Concerto di Fabio Concato al Palaforum Bellavia: La musica incontra lo sport. Nuova promozione sui biglietti del 11 gennaio 2025

Per il concerto di Fabio Concato al Palaforum Bellavia, in programma l’11 gennaio 2025, è stata attivata la nuova promozione “2S – Show & Sport” che unisce il piacere della musica dal vivo al benessere che solo lo sport e il movimento riescono a dare. Acquistando infatti il biglietto del concerto presso la biglietteria fisica dello Sport Village in contrada Chimento-Mosè (dove è in fase di allestimento la sala che ospiterà gli eventi della stagione invernale) si potranno ottenere diversi vantaggi.

1. Ingresso gratuito per una delle seguenti attività sportive:

Palestra

Padel

Tennis

Calcetto

Pallavolo

2. Sconto del 50% sulle attività fino alla data dello spettacolo:

Dopo il primo ingresso gratuito, l’acquirente del biglietto potrà usufruire di uno sconto del 50% sulle attività successive fino alla data dello spettacolo per cui ha acquistato il biglietto.

3. Vantaggi sulle varie attività sportive:

Oltre a godersi lo spettacolo, il pubblico ha la possibilità di scoprire e provare una o più attività all’interno del centro polivalente dello Sport Village a condizioni particolarmente vantaggiose.

Condizioni generali:

La promozione è valida solo per chi acquista biglietti alla biglietteria dello Sport Village.

Il voucher per l’ingresso gratuito e lo sconto del 50% saranno validi fino alla data di svolgimento dello spettacolo in merito.

Ingresso gratuito e sconti successivi sono nominativi, a favore di chi ha acquistato il biglietto e non usufruibili da parte di terzi.

I promotori dell’iniziativa: “Con questa formula si muovono i primi passi verso la creazione di un’attività stabile e stimolante che possa creare opportunità di svago ed intrattenimento in una stagione, quella invernale, caratterizzata dall’emigrazione sempre più massiccia di giovani verso il Nord Italia. Con il conseguente ‘svuotamento’ della città che, negli ultimi anni, ha interessato anche intere famiglie: interi nuclei che sempre più spesso si spostano per seguire i figli. Ne consegue una condizione di progressiva immobilità per la mancanza di vere occasioni di svago e condivisione. Per questo, aldilà dello spettacolo e del singolo evento, vogliamo fornire stimoli nuovi. Attraverso queste promozioni è possibile riavvicinarsi allo sport che in questo caso non deve essere inteso come mera attività fisica ma soprattutto come occasione di aggregazione”.