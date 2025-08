Concerto Gianni Celeste, viabilità e navette: il Comune e PattiTour Srl insieme per una serata sicura

In occasione del concerto del cantante neomelodico Gianni Celeste, che si terrà lunedì 4 agosto in Piazza Cavour nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Calogero, il Comune ha predisposto alcune misure per agevolare la partecipazione del pubblico e garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento. Considerato l’alto afflusso previsto, con migliaia di fan attesi da tutta la Sicilia, l’assessore agli Eventi Angelo Airó Farulla ha annunciato l’attivazione di un servizio gratuito di bus navetta, in collaborazione con la PattiTour Srl. Il servizio sarà operativo dalle 19.30 alle 00.30 e collegherà il piazzale dello Stadio con Piazza Libertà vicino al concerto.

Per garantire ordine e sicurezza, sono previste alcune modifiche alla viabilità. A partire dalle ore 20:00, sarà chiusa al traffico via Roma, dall’intersezione con via Cola di Rienzo, e via Umberto, dall’incrocio con via Vittorio Emanuele. Piazza dei Vespri sarà invece chiusa a partire dalle 14. Sempre dalle 14 scatteranno i divieti di sosta con rimozione forzata in via Umberto (tra via Matteotti e piazza della Libertà), via Cesare Battisti, via Castello, via Salita Madrice e via Arco Cafisi. Nel piazzale dei Giochi Olimpici sarà consentita la sosta esclusivamente agli autobus di linea e agli autobus autorizzati per l’evento. L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a collaborare, rispettando le disposizioni previste e utilizzando il servizio navetta per ridurre i disagi e vivere serenamente la serata di festa.