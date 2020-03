Concerto in streaming per superare questo momento difficile. L’iniziativa del cantautore Stanislao Cassaro

In questi giorni la musica e i cantanti si stanno organizzando con concerti in streaming sui social. Viviamo ormai tutti nella zona rossa e ci stiamo organizzando per svolgere la maggior parte delle nostre attività a casa, che siano di lavoro o di svago. Praticamente “Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto“.

Domani sabato 21 marzo, in diretta streaming, verrà eseguito un concerto per “dare la carica” e invitare tutti a stare uniti e impegnarsi per superare insieme questo momento difficile. E’ l’iniziativa di Stanislao Cassaro, cantautore Siciliano, diplomato al Cet (Centro Europeo di Toscolano) di Giulio Rapetti Mogol il più grande e importante autore italiano di testi di canzoni. Stanislao scrive canzoni e ama raccontare delle storie tramite la musica.

“Anch’io voglio dare il mio piccolo contributo e provare a rendere più piacevoli questi giorni difficili – dice il cantautore Stanislao. Vi invito domani, Sabato 21 Marzo alle ore 19:00 sui miei profili social, Facebook e Instagram, dove terrò un breve concerto in diretta. È un modo per sentirci vicini anche da lontano”.

L’intenzione del cantautore siciliano è entrare direttamente a casa vostra per tenervi compagnia e vincere insieme quella solitudine che in questo periodo potrebbe affacciarsi alla finestra. Se volete, questa è l’occasione (purtroppo forzata) per conoscerlo in un’altra veste: al posto del palco c’è un piccolo studio allestito nel salone di casa sua. Qui sotto il suo invito: