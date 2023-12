Concerto natalizio nella chiesa Madre di Favara: Un’armoniosa serata con l’Accademia Musicale ‘Free Melody’

Questa sera 30 dicembre 2023, alle ore 20:00, la Chiesa Madre di Favara sarà il palcoscenico di un evento straordinario: il concerto organizzato dall’Accademia Musicale Free Melody. Il palinsesto musicale include esibizioni del Coro Free Melody, del Coro di Voci Bianche Diade e dell’Orchestra da Camera “Demetra”.

Questo eccezionale spettacolo rientra nelle iniziative promosse dal Comune di Favara, reso possibile grazie al suo sostegno economico del comitato di San Giuseppe. Oltre a regalare un momento di gioia e incontri, l’evento mira a prolungare l’atmosfera natalizia e a contribuire a una causa nobile: dotare la Chiesa Madre di un nuovo organo.

Oltre all’intrattenimento, l’evento è una dimostrazione tangibile di solidarietà e impegno per arricchire il patrimonio culturale e artistico della comunità favarese. Invitiamo caldamente tutti a partecipare numerosi a questa serata speciale, non solo per contribuire al successo dell’evento ma anche per sostenere la campagna volta all’acquisizione del nuovo organo per la Chiesa Madre. La combinazione di bellezza musicale e spirito natalizio vi attende per un’esperienza unica, pronta a regalarvi emozioni indimenticabili.