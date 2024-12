Conclusa a Favara la Festa delle Eccellenze italiane: un evento tra identità e futuro

Oggi, domenica 22 dicembre, si è conclusa presso il Castello Chiaramonte in Piazza Cavour la “Festa delle Eccellenze italiane in Europa”, fortemente voluta e organizzata già da diversi anni dal Prof. Giuseppe Arnone, Presidente Onorario dell’associazione. Un evento dedicato a celebrare le tradizioni, la cultura e le potenzialità del nostro Paese. La giornata finale, iniziata alle ore 10.30, ha messo al centro i temi dei borghi, dei luoghi natii e del turismo di ritorno. Un dialogo ricco e stimolante, che ha evidenziato l’importanza di valorizzare il patrimonio locale per creare connessioni culturali e turistiche a livello internazionale. L’evento è stato magistralmente moderato dal giornalista Giuseppe Moscato. Dopo le discussioni del giorno precedente, incentrate sulla lingua siciliana, le tradizioni e il ruolo della scuola nella conservazione del patrimonio immateriale, l’evento di oggi ha visto la partecipazione di personalità di spicco nel panorama politico e culturale. Tra gli interventi, si sono distinti l’assessore regionale On. Giusi Savarino, intervenuta telefonicamente poiché impossibilitata a essere presente, l’On. Lillo Pisano, il senatore Salvo Pogliese e il sindaco di Gravina, Massimiliano Giammusso.



Non sono mancati i contributi dell’On. Giuseppe Catania, sindaco di Mussomeli, del sindaco di Favara Antonio Palumbo, che ha fatto gli onori di casa, e dell’assessore Avv. Sabrina Amato. Molto interessante è stato l’intervento dell’On. Giorgio Assenza, che al Castello Chiaramonte ha effettuato un collegamento con Liegi per sollecitare il ripristino dei voli Comiso-Liegi, Comiso-Parigi e di altre rotte europee strategiche. La presidente del consiglio comunale di Favara, Miriam Mignemi, ha portato i saluti del consiglio comunale, contribuendo a sottolineare il valore istituzionale dell’iniziativa. La “Festa delle Eccellenze italiane in Europa” ha rappresentato un momento di riflessione e celebrazione, confermando Favara come un centro propulsore di iniziative di grande valore culturale e sociale.