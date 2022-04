Conclusa la campagna di sensibilizzazione #AGRIGENTOPULITA

#AGRIGENTOPULITA Conclusa la campagna di sensibilizzazione destinata a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado della città, un successo andato oltre le più rosee aspettative: 12 incontri con 1500 studenti distribuiti in 79 classi, 6 associazioni ambientaliste di livello nazionale, operanti ad Agrigento e le 3 ditte che si occupano dei servizi di igiene ambientale.

“Quando, il 19 novembre scorso – dice il sindaco di Agrigento Francesco Micciche – , ho deciso di presentare in sala giunta il progetto #agrigentopulita ero consapevole del rischio; mai, prima di quel giorno un sindaco aveva messo intorno ad un tavolo Dirigenti Scolastici e rappresentanti di Associazioni ambientaliste.

Ho presentato, quindi, l’iniziativa, destinata ai giovani studenti con la finalità di migliorare, stravolgere, l’attuale situazione, in termini di maggiore cura degli spazi pubblici e maggiore attenzione per l’ambiente e per il decoro urbano. Quel giorno sin dalle prime battute, ho visto tutti favorevoli e collaborativi; tutti infatti hanno dato un importante contributo per la realizzazione del format; tutti abbiamo remato dalla stessa parte. Ed è stato un successo clamoroso!

Lo hanno confermato i Dirigenti scolastici e i responsabili delle associazioni ambientaliste – continua Francesco Micciche – ma ancora di più i 201 studenti che hanno posto domande su domande, a volte anche molto pungenti, nei dodici incontri.

Ringrazio per la grande disponibilità e per la splendida accoglienza i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi “Agrigento Centro”, “Anna Frank”, “Esseneto”, “Rita Levi Montalcini”, “S.Quasimodo”, Rosetta Greco, Alfio Russo (e la sua vice Gabriella Conti che lo ha sostituito), Brigida Lombardi, Luigi Costanza e Nellina Librici.



Ringrazio- conclude il sindaco di Agrigento Francesco Micciche – altresì i rappresentanti, e gli operatori intervenuti, delle Associazioni Ambientaliste.

– FAI: Giuseppe Taibi, Vanessa Cacioppo, Adriana Iacono, Tiziana Lanza, Ruben Russo e Simona Volpe;

– Italia Nostra: Adele Falcetta e Maria Stella De Filippis

– Legambiente: Daniele Gucciardo, Maria Chiara Cutaia e Gloria Latino;

– Mareamico: Claudio Lombardo;

– Marevivo: Fabio Galluzzo, Martina Caruso e Marco Gagliano;

– WWF: Giuseppe Mazzotta, Erica Capraro, Elisabeth Grassonelli ed Erika Zoppo