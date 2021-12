Conclusa l’iniziativa benefica di Fratelli d’Italia “Il Natale.È X tutti”

Si è conclusa l’iniziativa benefica promossa dalla coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia, Daniela Catalano, e dal commissario provinciale, Calogero Pisano, “IL NATALE.. È PER TUTTI”.

L’evento, svoltosi ad Agrigento nella giornata di martedì 21 dicembre dalle ore 10 alle 20, ha visto aprire le porte della sede del partito per un “open day della solidarietà”, ed è terminato, ieri pomeriggio, con la consegna della spesa raccolta, caricata dai partecipanti sul furgone messo a disposizione per l’attività solidale, al responsabile del centro di ascolto della parrocchia di San Gerlando, Padre Giuseppe Pontillo, che ne curerà la distribuzione alle famiglie in difficoltà.

Soddisfatti la coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia, Daniela Catalano, ed il commissario provinciale, Calogero Pisano, per la mole di viveri, in primis prodotti per i più piccini, che sono stati raccolti.

Il Coordinamento del partito ringrazia gli Agrigentini per la generosità dimostrata e Padre Pontillo per lo spirito collaborativo ancora una volta manifestato.