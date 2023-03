Concorso di danza “Festival della Coreografia”: La Contemporary School Dance di Miriam Mignemi ottiene tre podi

Si è appena concluso il “Festival della Coreografia”, il concorso di danza che ha visto la partecipazione di migliaia di ballerini da tutta la Sicilia, divisi per categorie in base all’età e agli stili di danza: Classica, Moderno e Contemporaneo. L’evento si è svolto presso il Teatro Città della notte ad Augusta, dove la Contemporary School Dance di Miriam Mignemi ha ottenuto risultati straordinari, conquistando ben tre podi con tre differenti coreografie.

Nella categoria D (9/11 anni) Contemporaneo solisti, l’allieva Giorgia Termini, 10 anni di Campobello di Licata, ha conquistato il secondo posto, dimostrando grande talento e passione per la danza. Nella categoria C (12/13 anni) passi a due Moderno, la coppia composta dalle allieve Serena Vullo di 11 anni e Elisa Castronovo di 13 anni, hanno conquistato il primo posto. Infine, nella categoria D Moderno soliste, competendo con altri 26 concorrenti in una delle categorie più numerose del concorso, l’allieva Marta Lana di 10 anni, originaria di Favara, ha ottenuto il terzo posto, dimostrando grande determinazione e capacità interpretativa.



La direttrice e insegnante della Contemporary School Dance Miriam Mignemi ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dalla sua scuola di danza, sottolineando l’importanza dei complimenti ricevuti dai giurati di fama internazionale, Anbeta Toromani, Roberto Pallara e Germana Bonaparte.

Il “Festival della Coreografia” è stato un’occasione unica per mettere in mostra il talento dei giovani ballerini della Sicilia, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con altri colleghi e di migliorare le proprie abilità artistiche. La Contemporary School Dance, con sede a Favara, ha dimostrato ancora un’altra volta di essere una delle realtà più importanti e di successo della regione, promuovendo la danza come forma d’arte e di espressione in grado di emozionare e coinvolgere il pubblico di tutte le età.