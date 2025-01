Confcommercio: Accolta favorevolmente l’integrazione al regolamento edilizio approvata dal Consiglio Comunale di Agrigento.

L’integrazione di un articolo del Regolamento edilizio tipo unico, per la nostra associazione, è un punto qualificante dell’azione pubblica del Consiglio Comunale di Agrigento, che ha accolto favorevolmente e approvato la proposta sollecitata dal Consigliere Simone Gramaglia, il quale si è fatto portatore delle istanze provenienti da ristoratori ed esercenti dei pubblici esercizi.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale agrigentino, è stato integrato l’articolo 54 che tratta dei Dehors e nello specifico è stata introdotta, in aggiunta a quelle già previste, una nuova tipologia di gazebi: le cosiddette pergo-tende, di certo maggiormente consone ai nostri climi e più flessibili nel loro utilizzo nel corso dell’intero anno, di cui sicuramente beneficeranno gli avventori dei pubblici esercizi e che, oltretutto, agevoleranno le attività degli stessi gestori. In tal senso, gli associati Confcommercio del comparto Ristorazione e Pubblici esercizi, hanno accolto con favore e interesse la richiamata integrazione del Regolamento e, per il tramite di Gabriella Cucchiara, Presidente provinciale di FIPE la federazione italiana pubblici esercizi, ringraziano il Consiglio Comunale per la sensibilità dimostrata nei confronti della categoria.