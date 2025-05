Confcommercio Agrigento incontra il Prefetto Caccamo: sicurezza e collaborazione per lo sviluppo del territorio

L’incontro tra una delegazione di Confcommercio Agrigento, guidata dal Presidente provinciale Giuseppe Caruana, e Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, Dott. Salvatore Caccamo, ha rappresentato un significativo momento istituzionale e di confronto. Il colloquio si è concentrato principalmente sulla sicurezza, riconosciuta da entrambe le parti come condizione essenziale per garantire la qualità della vita dei cittadini e favorire la serenità operativa delle imprese. L’importanza di promuovere un contesto urbano e commerciale sicuro, anche attraverso l’implementazione di sistemi di videosorveglianza efficaci, è stata condivisa pienamente. Confcommercio Agrigento ha sottolineato come la sicurezza sia cruciale per la competitività economica e la coesione sociale. Durante l’incontro, al quale hanno partecipato anche il Vice Presidente Vicario Gero Niesi e il Direttore Antonio Giardina, è stato affrontato anche il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, ritenuta un diritto inalienabile dei lavoratori e una priorità da sostenere con azioni formative mirate e campagne di sensibilizzazione efficaci.

“Avviare iniziative congiunte in collaborazione con le Istituzioni territoriali, volte a promuovere percorsi formativi che rafforzino il concetto di sicurezza in un senso ampio e integrato: dalla tutela fisica nei luoghi di lavoro, alla prevenzione dei reati, fino alla vigilanza etica degli spazi pubblici e commerciali.” Il Presidente Caruana, a nome dell’intera delegazione, ha espresso al Dott. Salvatore Caccamo, Prefetto di Agrigento, profonda gratitudine per l’attenzione, la sensibilità e la disponibilità dimostrate verso il mondo delle imprese. “Confcommercio Agrigento ribadisce la propria piena disponibilità a collaborare con le autorità prefettizie e con tutte le istituzioni competenti, nella convinzione che solo attraverso un’azione sinergica e ben strutturata si possano affrontare efficacemente le sfide del territorio, garantendo legalità, sicurezza e sviluppo sostenibile.”

Nella foto: Incontro tra il Prefetto di Agrigento e una delegazione di Confcommercio con in testa il presidente provinciale Giuseppe Caruana, il vice presidente vicario Gero Niesi e il direttore Antonio Giardina