Conferenza Dibattito: “Crisi della Risorsa Idrica e Sviluppo” – A 50 anni dalla Scomparsa di Mario Ovazza, Tecnico Prestato alla Politica

Aula Magna Dipartimento SEAS, Università di Palermo

Il 27 marzo 2025, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS) dell’Università di Palermo, si terrà una conferenza dibattito dal titolo “Crisi della Risorsa Idrica e Sviluppo”, un evento di grande rilevanza che vuole approfondire uno dei temi più urgenti per la nostra società: la gestione e la salvaguardia della risorsa idrica. L’occasione segna anche il cinquantesimo anniversario dalla scomparsa di Mario Ovazza, un tecnico che ha dato un contributo significativo alla politica e alla gestione delle risorse naturali.

L’incontro, organizzato dal Centro Pio La Torre, dalla Legacoop Sicilia e dal Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università di Palermo, vedrà la partecipazione di illustri esperti del settore che offriranno una panoramica su come la crisi idrica influisca sullo sviluppo sostenibile, analizzando anche le implicazioni economiche e sociali di una gestione inefficiente delle risorse idriche.

Programma della giornata:

• Saluti istituzionali:

Prof. Fabio Mazzola , Prorettore dell’Università di Palermo

Prof. Marcantonio Ruisi , Direttore del Dipartimento SEAS, Università di Palermo

• Interventi:

Prof. Antonino Bacarella , Economista Agrario

Prof. Alessandro Hoffman , Istituto Siciliano di Studi Ebraici

Vito Lo Monaco , Presidente Emerito del Centro Pio La Torre

Prof. Mario Rosario Mazzola , Ingegnere Idraulico

Elio Sanfilippo , Legacoop Sicilia

La conferenza offrirà un’analisi della crisi idrica, prendendo in esame la relazione tra risorse naturali e sviluppo socioeconomico, ma anche le possibili soluzioni a questo problema che sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti in diverse parti del mondo, in particolare nel contesto siciliano.

L’incontro avrà anche un focus sulla figura di Mario Ovazza, una personalità che ha incarnato l’impegno per la gestione razionale delle risorse naturali, unendo le competenze tecniche alla passione per la politica. La sua eredità, cinquant’anni dopo la sua scomparsa, resta un punto di riferimento per chi si occupa di gestione e sviluppo sostenibile.