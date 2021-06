Conferenza stampa dell’Amministrazione Attiva di Favara sulla nascita della SpA multiservizi

Stamattina alle 10,00 conferenza stampa dell’Amministrazione comunale che ha illustrato, o doveva illustrare, alla stampa, l’intenzione della stessa, di costituire la Società per azioni multiservizi in “house del comune di Favara la cui durata è fissata fino al 31 dicembre 2040.

La presentazione è durata pochi minuti pur interessando un argomento con molte sfaccettature finendo col parlare solo di nettezza urbana e spazzatura principalmente su due linee guida

a) il nuovo servizio avrà una ri duzione del costo del 20-30% rispetto all’attuale, con riduzione di costi del personale, ma omettendo di dire che fine possa fare l’attuale organico, e che per i prossimi tre anni vigerà l’attuale contratto, difficile affermare che possa essere disdetto e da chi dovrebbe essere disdetto, se dal Consiglio Comunale o dall’Amministrazione attiva;

b) che questo nuovo sistema , la SpA, finalmente risolverà gli attuali problemi di malfunzioname nto “considerato che l’attuale sistema è collassato (?) , mistero su tutte le disfunzioni e le attuali ed eventuali responsabilità sull’inefficienza dell’attuale sistema, perennemente in continua emergenza .

Due le mie personali considerazioni: La prima che un progetto di tal fatta non va presentato a tre mesi dalla imminente campagna elettorale, anche per semplici considerazione temporali, come da loro stessi sostenuto necessità almeno un anno perché si possa realizzare, dunque perché viene presentato?

La seconda considerazione è che ho visto poco entusiasmo oltre che ad una lacunosa presentazione dell’intero progetto, quindi quale è il fine di questa presentazione?

Per far fare un’idea più completa a chi legge riporto, dalla bozza dello statuto art 4, in mio possesso, le finalità istituzionale:



La Società può in particolare operare:

a) n ella produzione di servizi di i nteresse generate, ivi inclus a la reali zzazione e la gestion e delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi ;

b) nella progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislative n. 50 del 2016;

c) nella autoproduzione di beni o servizi strumentali del Comune diFavara, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

d) nei servizi di committenza, ivi incluse le attivita di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lett era a), del decreto legislative n. 50 del 2016?

2. La Societa opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi del Comune di Favara per la gestione di servizi di interesse generale, awalendosi delle specificita del modello organizzativo-gestionale denominato «in house providing».

3. La Societa svolge la propria attivita quasi esclusivamente nei confronti del Comune di

Favara, quale Ente costituente e affidante, e correlativamente svolgerà solo marginalmente prestazioni a favore di altri soggetti, in caso di comprovata opportunity, e sempre nel rispetto della legislazione e delle disposizioni vigenti per le societa in-house. E’ stabilito, pertanto, che oltre l’ottanta per cento del fatturato della Societa sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Favara e per lo stesso Ente, e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia subordinata alia condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attivita principale della Societa.

4. La Soci eta in particolare, in relazione a quanto sopra previsto al precedente punto 1, potra

svolgere ogni attivita finalizzata a realizzare compiutamente i seguenti servizi di interesse generale del Comune di Favara:

Servizo Integrato dei rifiuti:

Servizi di manuenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili del commune, in particolare di strade e marciapiedi, di manutenzione e gestione delle aree pubbliche comunali destinate alla sosta, e di cartellonistica stradale;

Servizi di redazione di progetti per il Comune di Bagheria (ndr lo riporto cosi come risulta dalla bozza) nell’ambito dei fini istituzionali dello stesso;

Servizi di manutenzione e gestione del verde pubblico (parchi, giardini, viali alberati, aiuole, ecc.);

Servizi di pulizia degli immobili comunali;

Servizi di manutenzione di beni mobili ed immobili di proprietà del Comune di Favara e delle Scuole;

Servizio di pubbliche affissioni, pubblicità e occupazione di suolo pubblico, riscossione di tributi e/o sanzioni per conto del Comune di Favara;

Gestione mercato comunali;

Altri servizi dell’Ente volti alia Cittadinanza quali, a titolo esemplificativo, servizi per la sorveglianza del territorio, programmi per eventi ad hoc, piani per la comunicazione e/o programmi per il coinvolgimento dei tittadini su specifichg tematiche di “innovazione sociale, purche finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali del Comune di Favara di cui al precedente punto 1.

Da come si legge in pratica una SpA sostituirà le competenze attuali del comune, anche se nella conferenza di tutto questo non se ne è parlato.

Favara, 29 giugno 2021​​​​​​​​

Carmelo Castronovo