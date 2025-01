Conflavoro augura buon lavoro al neo assessore regionale Faraoni. Pullara: “La attendono sfide importanti per il territorio siciliano”

“Conflavoro Sicilia augura buon lavoro al neo assessore regionale alla sanità, Daniela Faraoni. Auspichiamo una riorganizzazione della rete dei servizi territoriali e ospedalieri, attraverso oculate e immediate politiche di investimento.” Lo dice il vice presidente nazionale e segretario regionale di Conflavoro Sicilia, Giuseppe Pullara. Il governatore regionale, Renato Schifani, ha firmato il decreto di nomina dopo aver ricevuto le dimissioni di Giovanna Volo. “Un cambio che avviene – continua Pullara– in un contesto caratterizzato da numerose sfide per la sanità regionale, tra cui la gestione dei fondi del PRNN e il potenziamento delle strutture sanitarie territoriali ma anche la riduzione delle liste d’attesa per visite ed esami diagnostici. Sono certo– continua Pullara– che, data la sua esperienza, Faraoni apporterà un positivo contributo all’attività regionale.Quella alla sanità è di certo una delega che riveste, nell’ambito dell’Amministrazione regionale, un ruolo di notevole importanza e le scelte influiscono sull’intero sistema territoriale e anche sulle famiglie siciliane.Lavoriamo tutti insieme, per dare quante più risposte possibili alle istanze dei siciliani. Conflavoro,- conclude il vice presidente nazionale e segretario regionale, Giuseppe Pullara– come sempre, è disponibile a qualsiasi confronto e coinvolgimento per favorire una crescita della Sicilia”.