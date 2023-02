Congresso Pd, Iacono: “Votare Schlein per ridare una casa alla sinistra”. Ecco tutti i seggi in provincia

Si voterà domenica 26 febbraio dalle 8 alle 20 in 38 seggi per il rinnovo della segreteria nazionale del Partito Democratico. Potranno votare non solo i tesserati Pd ma tutti coloro che si riconoscono nella proposta politica del partito e ne sono elettori. Per votare occorre esibire documento di identità e tessera elettorale.

“La scelta è oggi non solo tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein – spiega il deputato Pd Giovanna Iacono – ma tra due visioni diverse di partito. Abbiamo sostenuto e sosterremo la linea di Elly perché abbiamo sempre creduto, da attivisti, eletti, elettori, che il Partito Democratico necessiti di un rinnovamento non solo dei suoi quadri dirigenti, ma della linea d’azione nel confrontarsi con le emergenze del paese che sono state in questi anni troppo spesso dimenticate, a partire dal contrasto al precariato. Con Elly Schlein si può, davvero, dare nuova speranza al popolo di sinistra che oggi si trova senza una casa”.

A sostengo di Schlein si candidano Gianni Picone, ex sindaco di Campobello di Licata e oggi presidente del Consiglio comunale, Mariolina Bono, volto storico della sinistra saccense ed Eleonora Mortellaro, Eleonora Mortellaro già componente dell’assemblea nazionale Pd.

Ecco i seggi individuati in provincia: Agrigento (viale della Vittoria, 143 accanto bar Saieva); Alessandria della Rocca (via Roma 43); Aragona (atrio Municipio); Bivona (casa del popolo, piazza San Giovanni); Burgio (ex casello ferroviario); Calamonaci (casa del popolo, via Francesco Crispi 8); Caltabellotta (bar Randazzo, piazza Umberto I); Camastra (via Magrì 22); Cammarata (circolo Pd, via Padre Girolamo Caruso 1); Campobello di Licata (circolo Pd, piazza XX Settembre); Canicattì (corso Umberto I 41; Casteltermini (corso Umberto I 29); Castrofilippo (via Sabella 10 a Naro); Cattolica Eraclea (palazzo Municipale, via Rosario 83); Cianciana (centro sociale corso Cinquemani Arcuri); Comitini (viale della Vittoria Agrigento); Favara (bar Visir, piazza Cavour); Grotte (Piazza Marconi); Joppolo Giancaxio (corso Umberto I 30); Lampedusa e Linosa (Oasi Resort, via Grecale); Licata (corso Umberto 53); Lucca Sicula (via Bastione 1); Menfi (atrio palazzo municipale); Montallegro (piazza Lo Verde 10); Montevago (casa del popolo, viale XV Gennaio); Naro (via Sabella 10); Palma di Montechiaro, (via Antonelli 7); Porto Empedocle (piazza Chiesa 1); Racalmuto (via Garibaldi, casa del popolo); Raffadali (biblioteca comunale); Ravanusa (via Sant’Antonio 1), Realmonte, (piazza Umberto I); Ribera (sala convegni del municipio); Sambuca (cortile Ingoglia); San Biagio Platani (aula consiliare); San Giovanni Gemini (sede del Pd Cammarata, via Padre Girolamo Caruso); Santa Elisabetta (biblioteca comunale, via Umberto 1) ; Santa Margherita di Belice (casa del popolo, via XV gennaio, Montevago); Sant’Angelo Muxaro (biblioteca comunale, piazza Umberto I); Santo Stefano Quisquina (casa del popolo di Bivona, piazza San Giovanni); Sciacca (stazione carburanti curerà viale Sciascia); Siculiana (casa del popolo, via Berlinguer 1); Villafranca Sicula (via Bastione1, Lucca Sicula).