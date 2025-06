Consegnati i Premi d’arte e cultura siciliana “Ignazio Buttitta”. La cerimonia si è tenuta presso il teatro Panoramica dei Templi di Agrigento

Si è tenuta presso il Teatro Panoramica dei Templi, grazie alla preziosa collaborazione con il Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento, la cerimonia di consegna del “Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta”, XXVI edizione, promosso dal Centro Artistico, Culturale “Renato Guttuso” di Favara, presidente Lina Urso Gucciardino, “Un Premio dedicato alla sicilianità sotto le sue svariate manifestazioni – ha detto la presidente – che evidenziato come l’amore per la Sicilia, la sua lingua, la sua cultura le sue profonde radici siano presenti e vengono coltivate con amore e passione”.

Protagonisti la poesia siciliana, e gli intramontabili “cunti”, con loro anche diverse sezioni di cui il Premio Buttitta è composto, che hanno messo in risalto e premiato anche opere di poeti e scrittori nella poesia italiana, narrativa, romanzo, saggistica, libri storici ed anche i testi teatrali. Un lavoro prezioso che ha visto le Commissioni faticare non poco per scegliere le opera da premiare, tra le centinaia arrivare da ogni parte della Sicilia.

Commissione poesie: Enzo Argento, Antonio Arnone, Bice Lombardi, Enrichetta Maltese, Margherita Trupiano.

Commissione cuntu: Giovanni Celauro, Nancy Mannino, Franca Vitello, Graziella Vulllo.

Commissione libri: Giada Attanasio, Pippo Di Falco, Salvatore Picone, Giuseppe Piscopo, Daniela Spalanca.

Commissione Premi speciali: Lina Urso Gucciardino, Pippo Di Falco, Giuseppe Moscato, Salvatore Picone, Giuseppe Piscopo, Stefano Tesè.

La serata, condotta da Giuseppe Moscato, con la collaborazione di Giada Attanasio e Salvatore Picone, è stata arricchita anche da esibizioni musicali affidate a: I Tammura di Girgenti, al cantante Pino Minio ed al performer Andrea Buccheri.

Questi i premiati.

Premi Speciali: I Tammura di Girgenti; Magazzino culturale ex oleificio di Milena; Casa Museo Giudice Livatino; Alessandra Vella, magistrato; Rino Schembri docente di cinema Università di Palermo; Franco Carlisi, editore/fotografo; Josè Todaro, tenore; Joe Castellano, musicista/scrittore; Pino Minio, cantante; Andrea Buccheri, performer. Il Premio Speciale “Antonio Patti”, figura di spicco nel panorama culturale siciliano e del “Premio Buttitta”, prematuramente scomparso, è stato assegnato a Pietro Luparello, medico.

Sezione Romanzo

1° ex aequo​Dolciera Siciliana di Annamaria Zizza

​Fenice Iblea di Paola Liotta

2° ​Ora che sei qui di Salvatore Indelicato

3° ​ex aequo​Polvere di gesso di Giuseppe Pullara

L’ingorgo nel Tempo di Ignazio Mario Nardone



Saggistica Storica

1° ex aequo​Ro’ La Lomia Vita e Opere di Calogero Brunetto

2°​Caro Nome di Maria Lucia Riccioli



Sezione Cinema

1° ex aequo​Pietro Germi di Raimondo Moncada

Raffaello Lucarelli il Lumiere di Sicilia di Antonio La Torre Giordano

Sezione Poesie in Siciliano

1° ​Senza Chju’ Sciatu di Girolamo La Marca

2°​Voria di Pasquale Luccio Privitera



Narrativa in Siciliano

1° ​U Latru di Ficupali di Lorenzo Genovese – alla Memoria



Sezione Poesie in Italiano

1°​Latte di Luna di Ester Monachino

2°​Sincronia tra Cuore e Mente di Antonio Causi



Sezione Tradizione

1°​Agrigento Minore di Settimio Biondi

2° ex aequo​Pasqua di Risurrizioni di Giovanni Grasso

Lu Ma e lu Ri di Anita Vitrano

3°​Curiosita’ Agrigentine di Elio Di Bella

Testi Teatrali

1° ​E Accussi Sia di Giuseppina Mira

2° ​E si Cangiassimu li Vecchi di Annarita Spinello



Poesia:

1º ​Comu Rinnina di Margherita Neri

2º ​​ U vecchiu di Pippo Bufardeci

3º ​U mari di notti di Giovanna Drago

Segnalate: ​Mi vogliu arripusari di Liliana Arrigo

Mputenti di Mimma Raspante

Sezione Cuntu:

​Anchi chissu è amuri di Billeci Francesco

Viri Cufù di Gioachino Di Giovanni

U ciuri chiù beddu di Santina Fragalà