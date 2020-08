Consegnati ieri, 4 agosto, i lavori per messa a norma antincendio di tre scuole

Sono stati consegnati ieri, 4 agosto, i lavori per la messa a norma antincendio delle scuole a Canicattì di Padre Gioacchino, media Pirandello, materna ed elementare E. De Amicis.

Ad aggiudicarsi la gara relativa alla scuola Padre Gioacchino, l’impresa R.B. Impianti di Maria Provenzano con sede a Mazara del Vallo (Tp).

I lavori a base d’asta ammontano a €. 36.667,58 oltre €.227,80 quali oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA.

Il ribasso d’asta è stato del 21,16%.

L’importo netto dei lavori è di €.29.136,32 comprensivi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.227,80, oltre IVA.

I lavori alla scuola media Pirandello sono stati aggiudicati all’impresa Generali Costruzioni s.r.l. con sede a Caltanissetta.

I lavori a base d’asta sono €.24.692,02 di cui €. 24.373,10 soggetti a ribasso ed €.318,92 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. Il ribasso d’asta è stato del 28,4343%; l’importo netto dei lavori è di €.17.761,70 compreso €.318,92 per oneri sicurezza ed oltre IVA.

Ad aggiudicarsi la gara per i lavori alla scuola materna ed elementare E.De Amicis è stata l’impresa Tecno Sistem di Castelli Alessandro con sede a Borgetto (Pa).

I lavori a base d’asta sono €.37.003,69 oltre €.231,40 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. Il ribasso d’asta è stato del 19,7570%; l’importo netto dei lavori è di €.29.924,27 comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.231,40 oltre IVA.

“Continuano le attività dell’UTC per ridare alla Comunità scuole più sicure” – dichiara l’assessore allo Sviluppo Territoriale Rosa Maria Corbo.