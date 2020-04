Consigli e “trucchi” per vincere alle slot machine online

Oggi in Italia ci sono tantissimi appassionati di gioco d’azzardo, che continuano ad animare le sale dei casinò, soprattutto se si parla di quelle digitali. Il fenomeno dei casinò online ha infatti spinto la maggior parte degli appassionati sul web, creando un vero e proprio trend di massa.

Questo per via dei tanti vantaggi che appartengono ai portali di gambling digitali, come ad esempio la grande varietà di giochi disponibili. Fra questi, impossibile rinunciare alle slot machine, in assoluto il gioco d’azzardo più amato da tutti, per via della sua semplicità e per il divertimento che è in grado di garantire. Eppure, anche se si tratta di un passatempo legato al caso e alla fortuna, ci sono alcuni consigli utili per dare una “spintarella” alla Dea Bendata.

I consigli migliori per vincere alle slot machines

Il primo suggerimento è di scegliere con attenzione la macchinetta, dato che alcune convengono più di altre, come le slot con il jackpot progressivo. In tal caso, però, serve anche adottare una strategia di gioco precisa, dato che per raggiungere il già citato jackpot bisogna giocare sempre il massimo delle monete consentito dalla macchinetta. Naturalmente si tratta di un’opzione per chi ama il brivido e per chi è disposto a spendere qualcosa in più. Il motivo? Tolto il jackpot, che rappresenta il vero vantaggio, queste slot pagano di meno.

Sul web l’obiettivo è sempre il jackpot delle slot, ma si può avere una scelta maggiore. La slot deve fornire un adeguato stimolo sensoriale, fra luci, colori e suoni, meglio se legati ad un certo tema, come ad esempio il West. Chi vuole davvero rendere al massimo, deve scegliere un’opzione che lo esalti e che possa divertirlo. Infine, occhio a non superare il budget prefissato all’inizio, e per ottimizzarlo è bene abbassare via via le puntate, se si viene da una serie di sconfitte.

Gli altri suggerimenti per avere successo

Poco sopra abbiamo visto che la moderazione è una delle migliori armi per chi gioca alle slot. Diminuire le puntate consente di prolungare il divertimento, evitando di esaurire il proprio budget in un battibaleno. In realtà, puntare cifre basse conviene anche per una questione statistica. Le probabilità di vincita sono infatti le stesse, al di là della cifra che stiamo puntando. Di conseguenza, una vittoria importante potrebbe arrivare anche se si sta puntando poco.

E se non arriva, si possono aumentare le puntate secondo uno schema regolare, per poter ottenere una grossa vincita, sempre se la fortuna è dalla nostra parte. Ci sono poi degli errori che dovremmo evitare ad ogni costo: ad esempio, non conviene mai approcciare una slot senza aver prima controllato il payout, dato che con le macchinette online questo valore è visibile. Inoltre, è sempre il caso di verificare se quel sito di casinò offre dei bonus di benvenuto, come ad esempio un certo numero di giri gratis, o in alternativa i rimborsi (bonus cashback).