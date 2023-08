Consiglieri Cucchiara e Bellavia si impegnano nella lotta agli incendi e per la salute dei cittadini a Favara

I capogruppo consiliari di Favara per i beni comuni e Partito democratico, rispettivamente Pasquale Cucchiara e Salvatore Bellavia,hanno depositato una mozione per impegnare l’amministrazione comunale nella salvaguardia dei terreni incolti per la prevenzione degli incendi, la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Purtroppo – dichiarano Cucchiara e Bellavia – sia a causa del caldo che presumibilmente per mano di piromani; si sono verificati diversi incendi in città e altri potrebbero sopraggiungere che arrecano danni non solo al territorio e all’ambiente ma soprattutto alla salute della popolazione nel caso di combustione di rifiuti ed esalazioni di diossine ed altri agenti”. “Dunque – concludono i consiglieri comunali – riteniamo necessario un impegno dell’amministrazione comunale per adottare un preciso protocollo di ordinanze che obblighino i proprietari dei terrei o delle aree verdi incolte alla cura, alla manutenzione, alla eliminazione di erbacce, rifiuti, sterpaglia secca e allo smaltimento delle stesse e per effettuare un censimento georeferenziato delle aree verdi private, dei terreni privati, dei terreni di proprietà comunale, comprensivi dei terreni confiscati alla mafia, al fine di identificare a che uso siano adibiti e quali allo stato attuale risultino incolti e/o abbandonati”.