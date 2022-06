Consiglio comunale del 31/05/22. Il sindaco chiede scusa ai cittadini, ma non ai consiglieri

“Dopo alcuni giorni ho deciso di ascoltare l’invito di alcuni componenti del Consiglio comunale, di cui è notoriamente altissimo il senso delle istituzioni e che oggi si sono attestati la “proprietà” di aula “Falcone e Borsellino” (tanto da rendere “ospite” l’Amministrazione comunale) e di porgere le mie scuse”. Lo annuncia il sindaco di Favara Antonio Palumbo con un post pubblicato su Facebook questa mattina dove alleghiamo integralmente sotto:

“E’ dovuto. Chiedo scusa ai cittadini per aver detto loro, in campagna elettorale, che per i consiglieri comunali eletti nelle liste dei miei avversari primario sarebbe stato l’interesse verso Favara. Chiedo scusa per aver in questi mesi cercato costantemente l’interlocuzione con tutti i consiglieri, aprendo la mia porta a chiunque volesse chiarimenti, avanzasse proposte effettivamente applicabili, facendo forse percepire ad alcuni che fossi loro disponibile a chinare il capo.

Chiedo scusa ai miei cittadini per aver ceduto, dopo decine di minuti di insulti irripetibili che è però distintamente possibile avvertire nella diretta, alle provocazioni.

Non chiedo scusa per non aver rispettato, come dicono alcuni, i consiglieri comunali che mi avevano insultato, che avevano dileggiato la mia Amministrazione e i miei assessori.

Non chiedo e non chiederò scusa perché non ritengo che si debba portare rispetto ad una carica, ma all’uomo o alla donna che la ricopre.

Tutti voi lo sapete. Prima o dopo la mia elezione sono sempre stato e sarò semplicemente Antonio. Non pretendo, e non pretenderò mai, un rispetto maggiore da parte dei cittadini per la fascia che indosso: portarla è un onore e un onere.

Qualunque carica ricopriamo, qualunque ruolo svolgiamo, dobbiamo meritare il rispetto degli altri.

A tutti coloro che vogliano proseguire su questa linea i rapporti con la mia Amministrazione dico con serenità: tra due anni potrete sfiduciarmi e riconsegnarci al giudizio degli elettori. Nel frattempo, la città vi osserva e ad essa sì, dovrete chiedere scusa.