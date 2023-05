Consiglio Comunale di Favara: le decisioni che riguardano la città

Il presidente del consiglio comunale di Favara, Miriam Mignemi, ha convocato il Consiglio Comunale per la trattazione di una serie di argomenti di grande interesse per la città. La seduta, che si terrà presso la sala consiliare di Piazza Cavour alle ore 18:30 di oggi 2 maggio 2023, sarà aperta al pubblico e trasmessa in diretta streaming. L’ordine del giorno prevede la discussione di una serie di temi tra i quali spiccano le proposte di Deliberazione di Consiglio Comunale riguardanti la variazione di bilancio in gestione provvisoria ai sensi dell’art. 175 del D. L.g.s. 18 Agosto 2000 n.° 267 e successive modificazioni. In particolare, si tratterà della missione 1- componente 1 – investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” e della missione 2- rivoluzione verde e transizione ecologica – componente 3 – efficienza energetica e riqualificazione degli edifici. Il Consiglio Comunale discuterà anche una proposta di impegno a promuovere la sostenibilità energetica- ambientale nei Comuni siciliani attraverso la costituzione di comunità di energie rinnovabili e solidali, nonché la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2023. Sono inoltre previste due mozioni: la prima riguarda la netta contrarietà alle “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione”, mentre la seconda propone di avviare la raccolta differenziata in tutti gli uffici comunali. Infine, il Consiglio Comunale discuterà un’interrogazione urgente con risposta scritta e orale per trovare una soluzione al decoro dell’ufficio custodi del cimitero Piana Traversa. La convocazione del Consiglio Comunale di Favara dimostra l’impegno dell’amministrazione comunale nella gestione delle questioni di interesse pubblico e il suo desiderio di promuovere la partecipazione dei cittadini alle decisioni che riguardano la città.