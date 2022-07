Consiglio Comunale straordinario il consigliere comunale Alessandro Pitruzzella

Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale Alessandro Pitruzzella. In allegato sotto la nota integrale:

”Nella giornata del 28 Luglio 2022 si è svolto il Consiglio Comunale con carattere straordinario. Avente come Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione “ Disavanzo di Amministrazione derivante dal Rendiconto di gestione 2019 – Provvedimento di ripiano ai sensi dell’art,188D.LGS.n 267/2000 ed ai sensi dell’art.39 Quater D.L.N 162/2019.

Si è rilevato un disavanzo di amministrazione complessivo 2019 pari a – 6.411.129,43 di questi 5.591801,37 verranno ripianati in 15 annualità a partire dagli esercizi dal 2021 al 2035 a quote pari di 372.786,76 la rimante quota di disavanzo di 819.328,06 verrà iscritta nel bilancio 2020/2022 e verrà ripianata in un’unica annualità 2020. Il collegio dei revisori esprime parere favorevole sulla Proposta di Deliberazione ““Disavanzo di Amministrazione derivante dal Rendiconto di gestione 2019”, raccomandando un costante monitoraggio nell’esercizio corrente e nei futuri, maggiore incisività nel contrasto all’evasione fiscale. Nel mio intervento dopo avere annunciato il mio voto favorevole, ho detto chiaramente che i cittadini devono essere a conoscenza della grave situazione debitoria dell’ente e che bisogna immediatamente potenziare l’Ufficio Tributi, dove ho detto più volte anche a mezzo stampa che la situazione è insostenibile sia per i cittadini sia per gli operatori”.