Consorzio Isola Bio Sicilia, una Giornata dimostrativa a Butera sull’uso del vapore sulle erbe spontanee nei centri urbani

Il Consorzio Isola Bio promuove una Giornata dimostrativa a Butera.

Il vapore come un importante alleato nella lotta contro le erbe spontanee che crescono nelle nostre città.

Se ne parlerà nel corso della Giornata dimostrativa promossa dal Consorzio Isola Bio Sicilia, in programma il 31 marzo prossimo, a Butera, nel contesto del “Progetto Biologico A+++”, centrata sul tema: “Uso del vapore per il controllo delle erbe spontanee in ambiente urbano”. La Giornata avrà inizio alle 9, in piazza Dante – municipio di Butera, con l’incontro dedicato agli studenti con i quali si parlerà di “Importanza del sistema ecologico urbano” per poi proseguire, alle 10, in piazza Castello e piazza Gramsci, con l’attività dimostrativa “Prove di gestione ecologica del verde in città”.

Alle 12, al cineteatro Don Giulio Scuvera, si terrà la conferenza stampa alla quale parteciperanno i rappresentanti del Distretto ecologico sul tema “Ecologia urbana, qualità dei sistemi territoriali e opportunità della green economy”. Previsti gli interventi di Giovanni Zuccalà, sindaco di Butera; Giuseppe Vespa, assessore Ambiente e territorio al Comune di Butera; Giovanni Picone, amministratore unico degli impianti di Srr Ato 4 Cl Sud; Piero Lo Nigro, presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Caltanissetta; Lillo Alaimo Di Loro, presidente del Consorzio Isola Bio Sicilia; Eugenio Cavalli, co-creatore e sales manager Herbeeside; Giuseppe Craparo, innovation broker Biologico A+++; Marco Terrana, dottore in Agraria.

“Il contenimento e il controllo ecologico delle erbe spontanee – spiega Lillo Alaimo Di Loro – mediante l’uso del vapore ad alta temperatura e gli additivi naturali, rappresenta attualmente la più efficace soluzione ecologica disponibile per rallentare la crescita della vegetazione, senza alterare l’ecosistema urbano”.

“Una soluzione – afferma il sindaco Zuccalà – si sposa bene con le indicazioni del Piano di Azione Nazionale del 22 gennaio 2014 che regolamenta l’uso dei fitofarmaci in agricoltura e introduce fortissime limitazioni all’uso dei prodotti chimici nella gestione delle aree verdi cittadine”.

“L’iniziativa – aggiunge l’assessore Vespa – vuole riportare l’attenzione al ruolo della azienda biologica multifunzionale nella ricerca di un nuovo rapporto tra “città” e “campagna”, proponendosi come naturale alleata per la gestione delle aree verdi e degli ecosistemi urbani”.

L’evento gode del patrocinio di Srr4 Cl Sud, del Comune di Butera e dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Caltanissetta.

Approfondimenti sul progetto:

Biologico A+++ è un progetto pilota di gestione dell’azienda agricola biologica a bassa entropia, mediante l’interpretazione del fattore ambientale, il prevalente ricorso ai preparati naturali e l’ausilio delle tecniche dell’agricoltura di precisione. Il progetto, finanziato dall’assessorato regionale all’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca – dipartimento dell’Agricoltura – Psr Sicilia 2014/2020 Misura 16 Cooperazione – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del Pei in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”, si articola in sedici azioni delle quali tre riguardano la valorizzazione dei sistemi ecologici aziendali e di contesto per l’implementazione della biodiversità funzionale mediante la realizzazione di una rete di corridoi ecologici aziendali e di collegamento al sistema ecologico territoriale.

La partecipazione alla “Giornata dimostrativa” è gratuita e aperta a tutti.

Per info telefonare al 348 805 9340 oppure inviare una mail all’indirizzo info@isolabiosicilia.it