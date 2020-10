CONSULENTI LAVORO – Bonus Sicilia – Una parola blocca le imprese

“BONUS SICILIA”, CLICK DAY DEL 5 OTTOBRE: UNA PAROLA BLOCCA LE IMPRESE, L’INPS NON FA IN TEMPO A RILASCIARE I DURC. LO BRUTTO: “QUASI IMPOSSIBILE RICHIEDERE IL FONDO PERDUTO PER DANNI DA COVID-19, L’ASSESSORE TURANO INTERVENGA CON UN CHIARIMENTO SEMPLIFICATIVO”

“A causa di una parola contenuta nell’Avviso pubblico, la quasi totalità delle imprese siciliane il prossimo 5 ottobre non potrà partecipare al ‘click day’ per richiedere il tanto atteso ‘Bonus Sicilia’, il contributo a fondo perduto stanziato dalla Regione siciliana per ristorare in parte le microimprese danneggiate dal ‘lockdown’”.

E’ l’allarme che Rosalia Lo Brutto, presidente della Consulta regionale degli Ordini dei Consulenti del lavoro della Sicilia, lancia all’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, chiedendogli di pubblicare tempestivamente un chiarimento semplificativo che eviti di discriminare tantissime aziende.

“Mi riferisco – spiega Lo Brutto – ad una delle condizioni di ammissibilità previste dall’Avviso, cioè l’essere in possesso di Durc, attestato di regolarità dei versamenti contributivi, rilasciato da Inps o Inail. Ebbene, le norme nazionali emanate in ‘lockdown’, quando gli uffici erano chiusi, hanno prorogato fino al prossimo 18 ottobre la validità dei Durc rilasciati prima dello scorso 20 gennaio. Ma le imprese che ne erano in possesso a quella data erano poche”.

Dunque, dallo scorso 16 settembre, data di pubblicazione dell’Avviso per il “Bonus Sicilia”, è scattata la corsa delle imprese per acquisire dall’Inps la certificazione di regolarità contributiva. Migliaia di richieste contemporaneamente, scontratesi con un altro imprevisto.

“La Regione – osserva Rosalia Lo Brutto – nel prevedere il ‘possesso’ del Durc sembra non avere tenuto conto del fatto che le norme nazionali d’emergenza hanno anche via via rinviato la data di versamento dei contributi previdenziali fino allo scorso 15 settembre, dando la possibilità di pagare in unica soluzione oppure il 50% subito e il resto a rate. Quindi, l’Inps in questo momento non può avere la piena contezza diretta dei flussi finanziari che entreranno in cassa e spesso non può, quindi, attestare la totale regolarità”.

Non va trascurato, poi, il fatto che l’Inps è tenuto a rilasciare i Durc entro trenta giorni, che può richiedere chiarimenti all’impresa la quale deve rispondere entro 15 giorni, o che può chiedere all’impresa di certificare l’avvenuto pagamento. Insomma, una serie di eventualità che rendono difficile ottenere dall’istituto previdenziale una risposta in tempo utile.

“E’ ovvio che bisogna essere in regola con i contributi – conclude la presidentessa regionale dei Consulenti del lavoro – e fa bene la Regione a chiedere di provarlo. Ma nell’attuale emergenza, secondo noi, è sufficiente che l’assessore Turano chiarisca ufficialmente che al momento del ‘click day’ l’impresa può anche solo dichiarare di avere richiesto il Durc all’Inps, obbligandosi a presentarlo prima dell’erogazione del ‘Bonus Sicilia’”.