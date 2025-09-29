Continua il successo del libro “Ci hanno nascosto Danilo Dolci” di Giuseppe Maurizio Piscopo. Doppia presentazione a Palermo

Ottobre è un mese molto impegnativo per il maestro favarese Giuseppe Maurizio Piscopo. Mercoledì, primo ottobre, alle ore 17.00, il suo libro “Ci hanno nascosto Danilo Dolci” sarà presentato nella sala delle Carrozze di Villa Niscemi. Ne discuteranno Mario Ridulfo, segretario generale CGIL Palermo, Amico Dolci, musicista e responsabile Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci ETS, Francesco Lo Cascio, portavoce della Consulta per la pace. Modererà Concetta Amella, consigliere comunale. Il giorno successivo, 2 ottobre, alle 18.30, sarà presentato, sempre a Palermo, all’Associazione Siciliana della Stampa in via Francesco Crispi 286. Interverranno Roberto Leone, giornalista, Rosa Di Stefano, presidente Federalberghi Palermo, Amico Dolci, Salvatore Ferlita, critico letterario, Francesco Pintaldi e Vito Lo Scrudato, scrittori. Interventi musicali dello stesso Giuseppe Maurizio Piscopo e di PierPaolo Petta con le loro fisarmoniche. Secondo la critica, per il libro del maestro Piscopo non c’era titolo più azzeccato per ricordare Danilo Dolci che è stato presentato nelle scuole di numerosi paesi della Sicilia. È un libro necessario soprattutto nei tempi bui che stiamo attraversando. Un libro che mancava nel panorama letterario italiano. Salvatore Ferlita ha scritto che il titolo di questo libro corale è già una dichiarazione programmatica, una specie di manifesto ideologico dell’Autore. Piscopo ha praticato una maieutica basilare, ma efficace, un po’ come quella promossa e sperimentata da Danilo Dolci. A lui questa volta ha guardato come a uno dei personaggi del secolo scorso, a uno degli ultimi maestri ribelli e irregolari. Piscopo vuole riportare Danilo Dolci nelle scuole tra i bambini, nei paesi, nelle città. Non a caso quest’anno lo ha presentato al Festival dell’Acqua di Trieste. L’autore è convinto che il sociologo triestino, nell’anno del centenario della nascita, meritava una maggiore attenzione da parte della carta stampata, della televisione e anche del cinema. Meritava molto di più. E allora assale un dubbio: si continua a nasconderlo perché è un modello “scomodo”? Alla presentazione del 2 ottobre ci saranno in campo le fisarmoniche più importanti della Sicilia per suonare “Spine Sante” e le musiche degli organetti di barberia. L’appuntamento all’Associazione della Stampa di Palermo è un incontro particolarmente importante.

